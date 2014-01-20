Прямой эфир

Почти 90 тысяч человек отметили Крещение Господня в белорусских храмах

20 января 2014 10:06
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Почти 90 тысяч человек отметили Крещение Господня в белорусских храмах. Наибольшее количество прихожан посетили церкви Минска. Накануне праздника и в само Крещение в приходах освящали воду. Считается, что крещенская вода обладает особыми свойствами: ее пьют, ею умываются, окропляют жилища, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кроме того, в этот день по всей стране верующие окунались в прорубь, так называемую «иордань», трижды погружаясь в воду во имя Святой Троицы. Такое купание, уверены православные, очищает от грехов и исцеляет от болезней.

Игумен Игнатий, настоятель прихода в честь Тихвинской иконы Божией Матери:
Православные христиане в этот день, в память об этом празднике, тоже вспоминая о Крещении, об очищении, все приходят к водоему и свидетельствуют о своей православной вере путем погружения не в теплые реки Иордана, а в наши холодные условия, в наши холодные реки, проявляя свою сильную веру.

Андрей Кривинец:
На самом деле, это не только для удовольствия, потому что удовольствие происходит не когда ты там, в воде, а уже здесь, на воздухе. В этот момент легкость тела ощущается. Повышается иммунитет. Я рекомендую это делать не только один раз в год, но и зимой периодически.

# общество # Православные в Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
16-летний британец стал самым молодым покорителем Южного полюса
20 января 2014 06:55

16-летний британец стал самым молодым покорителем Южного полюса

Почему священник – самый лучший муж. Закрытый мир глазами СТВ
19 января 2014 16:53

Почему священник – самый лучший муж. Закрытый мир глазами СТВ

Массаж, солярий и пенные вечеринки. Зачем в Беларуси коров превращают в гламурных телочек
19 января 2014 16:45

Массаж, солярий и пенные вечеринки. Зачем в Беларуси коров превращают в гламурных телочек