Новости Беларуси. Почти 90 тысяч человек отметили Крещение Господня в белорусских храмах. Наибольшее количество прихожан посетили церкви Минска. Накануне праздника и в само Крещение в приходах освящали воду. Считается, что крещенская вода обладает особыми свойствами: ее пьют, ею умываются, окропляют жилища, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кроме того, в этот день по всей стране верующие окунались в прорубь, так называемую «иордань», трижды погружаясь в воду во имя Святой Троицы. Такое купание, уверены православные, очищает от грехов и исцеляет от болезней.

Игумен Игнатий, настоятель прихода в честь Тихвинской иконы Божией Матери:

Православные христиане в этот день, в память об этом празднике, тоже вспоминая о Крещении, об очищении, все приходят к водоему и свидетельствуют о своей православной вере путем погружения не в теплые реки Иордана, а в наши холодные условия, в наши холодные реки, проявляя свою сильную веру.

Андрей Кривинец:

На самом деле, это не только для удовольствия, потому что удовольствие происходит не когда ты там, в воде, а уже здесь, на воздухе. В этот момент легкость тела ощущается. Повышается иммунитет. Я рекомендую это делать не только один раз в год, но и зимой периодически.