16-летний британец стал самым молодым покорителем Южного полюса

Новости Великобритании. Британский подросток стал самым молодым покорителем Южного полюса. Юноша преодолел расстояние более чем в тысячу километров за 48 дней – его путешествие началось 2 декабря. 16-летний Льюис Кларк передвигался на лыжах, а все свое оборудование и продукты перевозил на санях.

Сообщается, что порой во время его перехода температура воздуха опускалась до минус 50 градусов, а ветер достигал 200 километров в час.

К рекорду молодой человек готовился несколько месяцев. Он проходил подготовку в Норвегии и Гренландии. Теперь, чтобы рекорд стал официальным, подростку необходимо предоставить доказательства Книге рекордов Гиннеса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.