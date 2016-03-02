Почти 90 белорусов получили 2 марта медали за многолетний труд и благодарности от Президента

Новости Беларуси. В предпраздничные дни в Беларуси по традиции чествуют лучших из лучших. И 2 марта по поручению Президента премьер-министр Андрей Кобяков вручил государственные награды. Торжественная церемония прошла во Дворце Республики. В одном зале собрались представители разных профессий и возрастов: видные ученые, руководители успешных промышленных предприятий и хозяйств агропромышленного комплекса, врачи, учителя, работники культуры. Всего медали за многолетний труд и благодарности от Президента получили почти 90 белорусов.

Отсюда начинаются все дороги Беларуси. Это так называемый знак нулевого километра у Дворца Республики. 2 марта здесь собрались те белорусы со всех уголков страны, которые свой жизненный путь посвятили служению белорусскому народу и государству.

Грузин Теймураз Бочоришвили на белорусском предприятии со славянским названием с начала своей трудовой биографии. Количество лет и качество работы отметили медалью «За трудовые заслуги». На торжество директор надел костюм, пошитый в цехах его фабрики. После награждения планы у него стали еще амбициознее.

Теймураз Бочоришвили, директора швейного предприятия:

Сейчас многие индивидуальные предприниматели не знают, где брать товар. Мы приглашаем к себе посотрудничать с нами. Нужен конкурентоспособный товар, и мы считаем, что он у нас есть.

Легпром с трудом, но находит дилеров внутри страны. Аграрии, которых немало в зале, на всех парусах осваивают новые рынки, ориентируясь на дорожные карты по снижению затрат. Белорусские продукты как сыр в масле чувствуют себя на полках 30 стран мира. По росту экспорта будут оценивать эффективность АПК и в 2016 году.

Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:

Сформирован перечень новых перспективных экспортных направлений. В нем 24 государства регионов Юго-Восточной и Центральной Азии, Северной и Центральной Америки, Африки. Важная задача, которая стоит перед агропромышленным комплексом, – повышение рентабельности продаж не менее чем до 10%.

Задача для директората – снижать себестоимость продукции и замещать импортные составляющие, но не в ущерб качеству товара. У Правительства и местных органов власти цель – обеспечивать конкуренцию на внутреннем рынке за счет развития малого и среднего бизнеса. Наступает время решительных и грамотных управленцев.

Александр Ивановский, первый проректор Академии управления при Президенте Республики Беларусь:

Беларусь, конечно, богата талантами. Причем они проявляются на разных уровнях управления и в разных местах. И самое главное, что эти управленцы работают на людей, на народ.

Здесь механизаторы и начальники таможни, мэтры сцены и молодые танцоры. Медсестры и профессура ведущих вузов страны. Среди награжденных – руководитель Центра социологических и политических исследований БГУ. Социологическая лаборатория помогает государству налаживать диалог с обществом. Используя результаты исследований, принимаются законы и госпрограммы.

Давид Ротман, директор Центра социологических и политических исследований БГУ:

Любое социологическое исследование направлено на то, чтобы получить информацию, осуществить анализ ситуации, глубокий анализ ситуации, и затем возможные прогнозы представить либо заказчику или органам госуправления, а также и людям.

Медали и благодарности от Президента 2 марта получили 87 белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С такой же самоотдачей предстоит поработать всей стране. И тогда можно рассчитывать на общую награду – материальное благополучие и дальнейшее развитие.