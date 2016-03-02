Для трудных подростков – 20 девушек из Новополоцка – провели экскурсию по Спасо-Евфросиниевскому монастырю

Новости Беларуси. В Витебской области проводят необычный эксперимент. Трудных подростков, 20 девушек из Новополоцка, привезли в Спасо-Евфросиниевский монастырь. Это один из древнейших и крупнейших центров белорусского православия.

Прикоснуться к мощам Ефросиньи Полоцкой и увидеть собственными глазами бесценную православную реликвию – Крест Евфросинии.

Ощутить благодать в Спасо-Евфросиниевский монастырь приезжают тысячи паломников со всего мира. А вот 15-летняя Оксана из соседнего Новополоцка здесь впервые. Приехала сюда вместе с девочками, которые как и она не раз оступались.

Оксана Лялеко, житель Новополоцка:

Попала я на учет из-за плохой учебы год назад. В этом году начала подниматься, начала поднимать оценки. В школе мы проходили по истории Ефросинью Полоцкую, но когда я приехала сюда, здесь как-то более интересно.

О бытии Ефросиньи Полоцкой здесь «говорят» даже стены, православные реликвии и фрески. Учебники по истории, как бы ни хотелось, не передают те эмоции, которые черпают здесь прихожане. Даже подросткам с трудной судьбой нетрудно хотя бы на время стать лучше.

Анастасия Матяж, житель Новополоцка:

Я считаю, когда у тебя плохо что-то на душе, в жизни, надо прийти сюда, здесь более спокойно, тебе тут хорошо.

Ксения Гаврилица, житель Новополоцка:

Я первый раз была в монастыре, увидела мощи. И попросила поддержки родным и близким.

Организаторы экскурсии с православно-воспитательным подтекстом уверены: подобные встречи навсегда оставляют отпечаток в душах некогда оступившихся подростков. Игуменья Евдокия несколько лет назад получила премию «За духовное возрождение». Кому как не ей бороться за детские души, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игуменья Евдокия, настоятельница Полоцкого Спасо-Евфросиниевского монастыря:

Душа – христианка и она стремится к доброму. Но, бывает, человек оступился, и он требует, чтобы его кто-кто поддержал, чтобы ему кто-то помог.

И потому хочется верить, что казенные фразы «трудный подросток» или «ребенок из неблагополучной семьи» вскоре не придется применять к этим девочкам. А зерно доброты, посеянное сегодня в их душах, прорастет и покажет истинный путь, по которому им следует идти.