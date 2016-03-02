Рейсы Ивано-Франковск-Минск и Пекин-Минск-Будапешт на 2 марта отменены

Новости Беларуси. Циклон «Зисси» сместился в сторону России. Неблагоприятные погодные условия стали причиной задержки авиарейса Москва-Минск. Самолет вылетел из аэропорта Домодедово на час позже. Из-за снегопадов аэропорты российской столицы отменили уже более ста рейсов.

В Национальном аэропорту Минск сообщили, что в связи с погодными условиями других задержек не было. 2 рейса были отменены: в Ивано-Франковск из белорусской столицы, а также Пекин-Минск-Будапешт. Однако в этом случае самолеты не вылетели по решению зарубежных авиакомпаний. С работой белорусского аэропорта данное решение не связано, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.