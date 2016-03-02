Вырубка деревьев вдоль трасс в Гомельской области: к чему может привести такое «наведение порядка на земле»?

Новости Беларуси. Культура земледелия или необдуманная вырубка деревьев вдоль автомобильных дорог. Из года в год в Беларуси сталкиваются с проблемой, когда то в одном, то в другом районе страны начинается массовое искоренение зеленых насаждений, призванных оберегать урожай от выхлопных газов машин, защищать почву от ветра и размывания водой. Кроме того, заградительная лесополоса предотвращает дороги от заметания снегом зимой. А это, в свою очередь, серьезно экономит бюджетные деньги на расчистку шоссе. На этот раз тревогу забили из-за уничтожения деревьев вдоль трасс сразу нескольких областей.

Еще несколько лет назад эта возвышенность на трассе М8 была живописным и узнаваемым местом. Помимо молодых березок здесь росли ветвистые дубы и сосны. Однако сегодня автодорогу от снежных заносов защищают не естественные насаждения, а искусственные сооружения.

Безусловно, поддерживать порядок вдоль дорог нужно, поэтому вырубки не показались чем-то неестественным молодому учителю обществоведения Юрию Лагойкину. Важность придорожных насаждений он объясняет детям на своих уроках в пятых классах.

Юрий Лагойкин, учитель истории и обществоведения СШ № 2 Чечерск:

Это огромные деревья. Я для себя находил объяснения, что они уже слишком старые, возможно, их необходимо срубить и посадить новые. Но так как прошло уже два года и нового ничего не сажали, я понял, что, значит, должно быть как-то по-иному.

Оказалось, что прописные истины о том, что деревья защищают людей от шума, дороги – от снежных заносов, а поля – от вредных выбросов, со школьных времен помнят далеко не все. Иначе как объяснить, что десятки гектаров бывших защитных полос сегодня переведены в земли сельхозназначения и засеяны продовольственными культурами.

Владимир Кравченко, председатель Чечерского районного исполнительного комитета:

Сегодня все земли, как вы видите, засеяны до кромки поля. Поэтому сельхозпредприятия получат какой-то дополнительный урожай. В районе введено около 30 гектаров. Но эффект такой, что если посмотреть, все эти поля засеяны в данный момент озимыми культурами, которые дадут порядка 40 центнеров зерна с гектара.

Каким будет хлеб из придорожной полосы, ученые дают однозначный ответ. Без лесозащитной полосы оксиды углерода и азота, углеводороды, соли тяжелых металлов (всего до 200 загрязнителей, многие из которых крайне токсичны), попадают прямиком на посевы.

Андрей Пилипчук, начальник отдела регулирования воздействий на атмосферный воздух и озоновый слой Министерства природы и охраны окружающей среды Республики Беларусь:

В бензине, дизельном топливе содержится порядка 36 очень опасных канцерогенных веществ. Если мы не имеем около дороги лесополосу или вырубаем ее, получается, что вещества, тяжелые металлы, выброшенные от дороги, распространяются на сельхозугодиях, на которых растет урожай. Соответственно, этот урожай, например, зерно превращается в хлеб, этот хлеб потребляет человек.

Очевидно, что не пара десятков гектаров под кукурузу были целью уничтожения придорожных насаждений. Руководители на местах, и это справедливо не только для Гомельской области, уверены: именно такая работа и называется «наведением порядка на земле».

Александр Григоренко, председатель Буда-Кошелевского районного исполнительного комитета:

Сегодня все ставят задачу наведения порядка на земле. На этом участке, где мы стоим, можно посмотреть, что мы не оставили ни одного кустика, в том числе вычистили канавы, подошли до дороги. Здесь можно сделать вывод, что вся земля приведена в порядок.

Между тем учитель из Чечерска обратился к журналистам. Эта тема заинтересовала и главу государства. Он не раз обращал внимание на необходимость рачительного подхода к природным ресурсам. Компетентным органам уже даны поручения разобраться в вопросе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кстати, под видом санитарных рубок лесополосы исчезают не только в Гомельской области. Специалисты отмечают: такая ситуация наблюдается в общем по стране.