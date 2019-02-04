Горки для катания на тюбингах обустроили во Фрунзенском районе столицы

Новости Беларуси. Во Фрунзенском районе обустроили бесплатные горки для катания на тюбингах. Новинки появились на улицах Панченко, Каменногорской, Янковского и в парке Уго Чавеса, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Горки построили из искусственного снега, так что они простоят долго и не развалятся даже при небольшом потеплении. Кроме того, съезды огорожены деревянными бортиками, а вдоль трассы установлены снежные барьеры.

В 2020 году количество безопасных площадок во Фрунзенском районе вырастет до 14.