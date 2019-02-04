Экстренная помощь в нужную минуту. В Витебске шесть ветеранов войны получили кулоны с тревожной кнопкой

Новости Беларуси. В Витебске шесть ветеранов Великой Отечественной получили персональную кнопку помощи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пока это пилотный проект одной из бизнес-структур. Специальный кулон работает по принципу мобильного телефона – через сим-карту. Но дозвониться по нему можно только оператору кол-центра, который переадресует вызов. Снабжен аппарат GPS-навигатором и датчиком падения. Значит, даже при потере сознания человеку смогут экстренно оказать помощь. С подробностями корреспондент Анастасия Аласания.

Дозвониться в Центр помощи пока могут лишь два десятка белорусов. То есть только те, у кого есть специальные кулоны. Одно нажатие кнопки – и оператор готов оказать помощь.

Наталья Вилюга, оператор Центра помощи:

Клиент села в троллейбус – не на тот номер троллейбуса. Вышла на первой же остановке, нажала кнопку вызова. Мы по своему трекингу ее определили, где она находится, и привели ее домой. Кулон снабжен GPS-навигатором и датчиком падения. Он сработает, даже если человек потеряет сознание.

Валентина Кудрицкая, врач Витебской городской станции скорой и неотложной медицинской помощи:

У каждого заболевания есть свой временной фактор для оказания медицинской помощи. Бывают случаи, когда одинокие падают, лежат несколько дней дома, инсульты. Вызывают уже соседи или родственники, которые обнаруживают, что они долго не выходят на связь.

Татьяна Кудряшова, житель Витебска:

Ее качает очень. Просто ножки заплетаются. Другой раз может упасть. Был один случай – упала. Вот, если упадет, никого в доме нет... Полине Кондратьевой – 95. Долгие годы работала на шахте начальником строительства. А в годы войны разведчица могла на слух определить марку самолета и на какой высоте летит. Сегодня подводят и ноги, и память. Но рассчитывать на помощь, пока сестры нет дома, теперь она точно может.

Анастасия Аласания, СТВ:

Проект пока несовершенен. Например, сегодня оператор кол-центра дозвонился в приемную главврача Витебской станции скорой медицинской помощи, а должен был – дежурному диспетчеру. Конечно же, звонок переадресовали, но время упустили. Потому очень важно наладить связь с экстренными службами в каждом городе нашей страны. Григорий Александрович в свои 97 – продвинутый интернет-пользователь. Общается в сети с близкими, читает новости на интернет-порталах. Поэтому даже не удивился, что белорусы придумали простую кнопку с непростой «начинкой».

Григорий Рымашевский, ветеран Великой Отечественной войны:

Случиться может всякое. Провода где-нибудь закоротили или еще что такое. И всё. И пыхнуло.

Татьяна Ромашова, директор территориального центра обслуживания населения Октябрьского района Витебска:

Если будет какой-то дискомфорт, возможно, они почувствуют запах дыма, газа или другое какое-то неудобство. Может быть, они просто захотят пообщаться в трудную минуту для себя.

Каждый кулон персонализирован. Потому оператор сразу увидит, по какому адресу и какого рода нужна помощь.