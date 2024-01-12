Почти 68% белорусов удовлетворены медобслуживанием по месту жительства – соцопрос

Большинство белорусов удовлетворены качеством предоставления медицинских услуг по месту жительства. Почти 68 % опрошенных его оценивают положительно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Таковы результаты опроса, который провел Институт социологии Национальной академии наук Беларуси. Изучено мнение 900 респондентов о системе здравоохранения и о собственном здоровье. Выборочный телефонный опрос проводился среди представителей всех регионов страны. 2/3 белорусов отмечают, что более бережное и внимательное отношение к собственному здоровью у них сформировалось после пандемии СOVID-19.