Прямой эфир

Почти 68% белорусов удовлетворены медобслуживанием по месту жительства – соцопрос

12 января 2024 10:30
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Большинство белорусов удовлетворены качеством предоставления медицинских услуг по месту жительства. Почти 68 % опрошенных его оценивают положительно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Почти 68% белорусов удовлетворены медобслуживанием по месту жительства – соцопрос-1

Таковы результаты опроса, который провел Институт социологии Национальной академии наук Беларуси. Изучено мнение 900 респондентов о системе здравоохранения и о собственном здоровье. Выборочный телефонный опрос проводился среди представителей всех регионов страны. 2/3 белорусов отмечают, что более бережное и внимательное отношение к собственному здоровью у них сформировалось после пандемии СOVID-19.

# Медицина # общество

Другие новости рубрики

Все новости
Какие сюрпризы ждут участников бала в Большом на Старый Новый год? Рассказали балетмейстер и дирижёр театра
12 января 2024 10:03

Какие сюрпризы ждут участников бала в Большом на Старый Новый год? Рассказали балетмейстер и дирижёр театра

Лимонное печенье с трещинками. Готовим десерт по рецепту от шеф-повара
12 января 2024 09:32

Лимонное печенье с трещинками. Готовим десерт по рецепту от шеф-повара

Пособников телефонных мошенников задержали в Витебске по звонку пенсионерки
12 января 2024 09:05

Пособников телефонных мошенников задержали в Витебске по звонку пенсионерки