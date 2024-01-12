Какие сюрпризы ждут участников бала в Большом на Старый Новый год? Рассказали балетмейстер и дирижёр театра

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь Игорь Колб, главный балетмейстер Большого театра оперы и балета Республики Беларусь, заслуженный артист Российской Федерации, а также Виталий Дубовик, дирижер Большого театра оперы и балета Республики Беларусь.

Уникальный праздник встречаем уже вечером 13 января – Старый Новый год. Все будет по-новому: елка, хлопушки, веселье. Не забыты и старые традиции. Бал на Старый Новый год пройдет в Большом театре оперы и балета в новом звучании.

Игорь Колб, главный балетмейстер Большого театра оперы и балета Республики Беларусь, заслуженный артист Российской Федерации: 15-й бал будет особенным. Один из сюрпризов – дебют в качестве дирижера Виталия Игоревича Дубовика.

Виталий Дубовик, дирижер Большого театра оперы и балета Республики Беларусь:

Есть традиционная составляющая, но Большой театр удивляет своих зрителей. Все начнется с концерта-сюрприза. Он начнется в 17:00 в Большом зале. А далее зрителей ждет сам бал, который пройдет в прекрасном фойе Большого театра. Он начнется в 20:00.

В это вечер звезды театра будут петь буквально на расстоянии вытянутой руки. Думаю, почувствовать атмосферу творчества и праздника лучше всего в этот вечер. Будут выступать ведущие солисты театра: Александр Михнюк, Елена Золова, Мария Галкина и многие другие. Вечер обещает быть незабываемым.