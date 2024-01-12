Прямой эфир

Лимонное печенье с трещинками. Готовим десерт по рецепту от шеф-повара

12 января 2024 09:32
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Михаил Анищенко, шеф-повар:
Приготовим лимонное печенье с трещинками. Для приготовления блюда нам понадобится сливочное масло, яйца, разрыхлитель, лимон, мука, сахар и сахарная пудра.

Лимонное печенье с трещинками. Готовим десерт по рецепту от шеф-повара-1

Берем 100 граммов сливочного масла комнатной температуры и 30 граммов сахара. Взбиваем сливочное масло с сахаром на маленьких оборотах до полного растворения сахара. Также понадобится два куриных яйца. Их нужно вводить по отдельности, поэтому предварительно их разбиваем в отдельную емкость.

Все ингредиенты для приготовления лимонного песочного печенья с трещинками лучше использовать комнатной температуры. Добавляем по одному куриному яйцу и продолжаем взбивать. Масса должна получиться кремообразной.

Лимонное печенье с трещинками. Готовим десерт по рецепту от шеф-повара-4

Также понадобится сок и цедра одного лимона. Цедру натираем на мелкой терке. Добавляем сок одного лимона, чайную ложку разрыхлителя и 350 граммов муки. В тесто постепенно добавляем муку, чтобы избежать появления комочков. Муки может понадобиться как больше, так и меньше. Это зависит от размера яйца. Замешиваем тесто руками.

Лимонное печенье с трещинками. Готовим десерт по рецепту от шеф-повара-7

Из получившего теста формируем шарики и оставляем их в холодильнике на 15 минут. Выкладываем на противень и ставим разогретую до 180 градусов духовку на 20 минут.

Лимонное печенье с трещинками. Готовим десерт по рецепту от шеф-повара-10

Такое печенье имеет достаточно длительный срок ранения, и поэтому его можно наготовить много и про запас. Трещинки будут образовываться во время приготовления в духовке. Посыпаем печенье сахарной пудрой, чтобы на печенье сверху образовалась хрустящая карамельная корочка. Осталось поставить в духовку и выпечь.

Лимонное печенье с трещинками. Готовим десерт по рецепту от шеф-повара-13

Выкладываем и украшаем сахарной пудрой. Лимонное печенье с необычным дизайном можно приготовить всего за 20 минут. Оно прекрасно подойдет как для завтраков, так и на ваш праздничный стол.

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