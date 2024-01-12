Лимонное печенье с трещинками. Готовим десерт по рецепту от шеф-повара

Михаил Анищенко, шеф-повар:
Приготовим лимонное печенье с трещинками. Для приготовления блюда нам понадобится сливочное масло, яйца, разрыхлитель, лимон, мука, сахар и сахарная пудра.
Михаил Анищенко, шеф-повар:
Приготовим лимонное печенье с трещинками. Для приготовления блюда нам понадобится сливочное масло, яйца, разрыхлитель, лимон, мука, сахар и сахарная пудра.
Берем 100 граммов сливочного масла комнатной температуры и 30 граммов сахара. Взбиваем сливочное масло с сахаром на маленьких оборотах до полного растворения сахара. Также понадобится два куриных яйца. Их нужно вводить по отдельности, поэтому предварительно их разбиваем в отдельную емкость.
Все ингредиенты для приготовления лимонного песочного печенья с трещинками лучше использовать комнатной температуры. Добавляем по одному куриному яйцу и продолжаем взбивать. Масса должна получиться кремообразной.
Также понадобится сок и цедра одного лимона. Цедру натираем на мелкой терке. Добавляем сок одного лимона, чайную ложку разрыхлителя и 350 граммов муки. В тесто постепенно добавляем муку, чтобы избежать появления комочков. Муки может понадобиться как больше, так и меньше. Это зависит от размера яйца. Замешиваем тесто руками.
Из получившего теста формируем шарики и оставляем их в холодильнике на 15 минут. Выкладываем на противень и ставим разогретую до 180 градусов духовку на 20 минут.
Такое печенье имеет достаточно длительный срок ранения, и поэтому его можно наготовить много и про запас. Трещинки будут образовываться во время приготовления в духовке. Посыпаем печенье сахарной пудрой, чтобы на печенье сверху образовалась хрустящая карамельная корочка. Осталось поставить в духовку и выпечь.
Выкладываем и украшаем сахарной пудрой. Лимонное печенье с необычным дизайном можно приготовить всего за 20 минут. Оно прекрасно подойдет как для завтраков, так и на ваш праздничный стол.
*На правах рекламы.