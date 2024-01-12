Лимонное печенье с трещинками. Готовим десерт по рецепту от шеф-повара

Михаил Анищенко, шеф-повар: Приготовим лимонное печенье с трещинками. Для приготовления блюда нам понадобится сливочное масло, яйца, разрыхлитель, лимон, мука, сахар и сахарная пудра.

Берем 100 граммов сливочного масла комнатной температуры и 30 граммов сахара. Взбиваем сливочное масло с сахаром на маленьких оборотах до полного растворения сахара. Также понадобится два куриных яйца. Их нужно вводить по отдельности, поэтому предварительно их разбиваем в отдельную емкость.

Все ингредиенты для приготовления лимонного песочного печенья с трещинками лучше использовать комнатной температуры. Добавляем по одному куриному яйцу и продолжаем взбивать. Масса должна получиться кремообразной.