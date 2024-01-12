Пособников телефонных мошенников задержали в Витебске по звонку пенсионерки

В Витебске задержаны пособники телефонных мошенников. В милицию обратилась пенсионерка, ставшая их жертвой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Женщина поверила неизвестному, который, позвонив, представился следователем и рассказал историю о ДТП, виновницей которого якобы стала ее сестра.

За то, чтобы родственница избежала уголовной ответственности, пенсионерка передала прибывшему таксисту 3 400 долларов. По горячим следам его задержали. Водитель восстановил маршрут и вывел на подозреваемого. Им оказался учащийся колледжа в Городке.

Человек в интернете посоветовал подработку. Эти деньги должен был передать другому человеку, который уже сам должен был заниматься своими делами.

Александр Макарюк, заместитель начальника криминальной милиции УВД Витебского облисполкома:

Молодой человек под присмотром оперативников отправился в торговый центр Витебска, чтобы передать посылку следующему исполнителю, которым оказался 38-летний житель Витебска. Он должен был перевести деньги в цифровую валюту и отправить злоумышленникам на криптокошелек.

По данному факту следователями возбуждено уголовное дело за мошенничество, совершенное в крупном размере. Проводятся оперативные мероприятия по установлению всех участников преступной схемы.