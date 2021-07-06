Берут кредиты, не читая договора, потом обращаются за помощью. С какими проблемами белорусы приходят к сенатору?

Новости Беларуси. О том, как помочь белорусам не запутаться в экономических лабиринтах, шла речь 6 июля на личном приеме сенатора Татьяны Рунец, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. О том, как помочь белорусам не запутаться в экономических лабиринтах, шла речь 6 июля на личном приеме сенатора Татьяны Рунец, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Спектр обращений граждан широкий: кто-то просит помощи в вопросах капремонта, другие хотят вернуть некачественный товар в магазин. Но особого внимания требует кредитная история белорусов, отметила сенатор. К сожалению, не у всех получается вернуть займ банку. И зачастую виной тому элементарное неумение читать договор или видеть то, что написано порой между строк.
Татьяна Рунец, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Если брать нашу Постоянную комиссию по экономике, то, конечно, у нас специфика обращений – более 50 % – это экономическая сфера. Это кредиты банковские, лизинг, страховые услуги. Зачастую граждане обращаются в микро- какие-то финансовые организации, берут кредиты, не читая договора, и потом обращаются к нам за помощью: помогите, разрешите…Часто обращаются граждане и по сфере торговли. Это защита потребителей. Зачастую, приобретая товар в магазине, не могут потом заменить, когда он оказывается некачественным. Такие тоже существуют проблемы.
Звучали на приеме не только жалобы. По словам сенатора, все чаще на такие встречи белорусы приходят со своими предложениями. Например, в последнее время проявляют интерес к работе над законопроектами. Как рассказала Татьяна Рунец, все инициативы комиссия берет на карандаш.
Следующая личная встреча с гражданами состоится в Совете Республики 8 июля. Записаться можно письменно или путем электронного обращения.