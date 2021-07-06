Берут кредиты, не читая договора, потом обращаются за помощью. С какими проблемами белорусы приходят к сенатору?

Новости Беларуси. О том, как помочь белорусам не запутаться в экономических лабиринтах, шла речь 6 июля на личном приеме сенатора Татьяны Рунец, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Спектр обращений граждан широкий: кто-то просит помощи в вопросах капремонта, другие хотят вернуть некачественный товар в магазин. Но особого внимания требует кредитная история белорусов, отметила сенатор. К сожалению, не у всех получается вернуть займ банку. И зачастую виной тому элементарное неумение читать договор или видеть то, что написано порой между строк.

Татьяна Рунец, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Если брать нашу Постоянную комиссию по экономике, то, конечно, у нас специфика обращений – более 50 % – это экономическая сфера. Это кредиты банковские, лизинг, страховые услуги. Зачастую граждане обращаются в микро- какие-то финансовые организации, берут кредиты, не читая договора, и потом обращаются к нам за помощью: помогите, разрешите…Часто обращаются граждане и по сфере торговли. Это защита потребителей. Зачастую, приобретая товар в магазине, не могут потом заменить, когда он оказывается некачественным. Такие тоже существуют проблемы.