Прямой эфир

«Безработных информируем во время приёма». В центре занятости на Берестянской открыли пункт вакцинации от коронавируса

06 июля 2021 19:20
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В управлении комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома открылся дополнительный пункт вакцинации от COVID-19, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

«Безработных информируем во время приёма». В центре занятости на Берестянской открыли пункт вакцинации от коронавируса-1

Сделать прививку смогут как сотрудники управления, так и многочисленные посетители. На Берестянской, 20 находится городской центр занятости. Поэтому пункт придется кстати безработным, которые чаще всего самостоятельно не доходят до учреждений здравоохранения, чтобы сделать прививку. Пункт оснащен необходимым оборудованием. Чтобы привиться, достаточно только документа, удостоверяющего личность.

Вакцинация проводится лицам старше 18 лет без возрастных ограничений. Тем, кто переболел, вакцинироваться можно спустя месяц.

«Безработных информируем во время приёма». В центре занятости на Берестянской открыли пункт вакцинации от коронавируса-4

Сергей Лешко, начальник отдела трудоустройства комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:
Сегодня работает мини-ярмарка вакансий. И наниматели, и граждане обращаются, всех информируем в холле. Также своих безработных информируем во время приема.

Я в свое время переболел коронавирусом в тяжелой форме. Прошло уже полгода и повторно я болеть не хочу точно, поэтому предпочитаю упредить, нежели обращаться потом к врачу.

«Безработных информируем во время приёма». В центре занятости на Берестянской открыли пункт вакцинации от коронавируса-7

Пункт будет работать по вторникам с 10:00 до 14:00.

В Минске двумя компонентами вакцины уже привиты более 155 тысяч жителей. Первую прививку получили 230 тысяч человек.

# Вакцинация # общество # Сергей Лешко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Берут кредиты, не читая договора, потом обращаются за помощью. С какими проблемами белорусы приходят к сенатору?
06 июля 2021 19:12

Берут кредиты, не читая договора, потом обращаются за помощью. С какими проблемами белорусы приходят к сенатору?

Максим Рыженков в Брагине: чтобы эта земля дышала, развивалась, создавать здесь надо комфортные условия
06 июля 2021 18:55

Максим Рыженков в Брагине: чтобы эта земля дышала, развивалась, создавать здесь надо комфортные условия

Александр Лукашенко: если будете нагнетать обстановку новыми санкциями, то будете объезжать по Северному полюсу и через Средиземное море
06 июля 2021 18:07

Александр Лукашенко: если будете нагнетать обстановку новыми санкциями, то будете объезжать по Северному полюсу и через Средиземное море