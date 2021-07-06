«Безработных информируем во время приёма». В центре занятости на Берестянской открыли пункт вакцинации от коронавируса

Новости Беларуси. В управлении комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома открылся дополнительный пункт вакцинации от COVID-19, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Вакцинация проводится лицам старше 18 лет без возрастных ограничений. Тем, кто переболел, вакцинироваться можно спустя месяц.

Сделать прививку смогут как сотрудники управления, так и многочисленные посетители. На Берестянской, 20 находится городской центр занятости. Поэтому пункт придется кстати безработным, которые чаще всего самостоятельно не доходят до учреждений здравоохранения, чтобы сделать прививку. Пункт оснащен необходимым оборудованием. Чтобы привиться, достаточно только документа, удостоверяющего личность.

Сергей Лешко, начальник отдела трудоустройства комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:

Сегодня работает мини-ярмарка вакансий. И наниматели, и граждане обращаются, всех информируем в холле. Также своих безработных информируем во время приема.

Я в свое время переболел коронавирусом в тяжелой форме. Прошло уже полгода и повторно я болеть не хочу точно, поэтому предпочитаю упредить, нежели обращаться потом к врачу.