Растяжки на коже – почему появляются и как от них избавиться? Узнали у специалиста

Виктория Таранова, врач-косметолог медицинского центра «LABRIZ»:

Растяжки – это косметический дефект кожи в виде атрофических рубцов-полосок. Когда же они появляются и у кого? При каком состоянии? Появиться они могут при быстром росте, это отмечается у подростков. В этом случае растяжки образуются на коже спины в поясничной области, в области грудного отдела. При наборе массы тела растяжки появляются в зоне бедер, живота, ягодиц. Во время беременности, особенно когда у женщин двойня или крупный плод, растяжками может покрыться весь живот, бедра, а также молочная железа.

Пациенты задают вопрос. Доктор, подскажите, пожалуйста, каким кремом воспользоваться, чтобы 100 % во время беременности у меня не было ни одной растяжки? К сожалению, такого средства нет. Все крема смягчающие, увлажняющие, они помогают снять симптомы, которыми сопровождается появление данных растяжек. Какие же ингредиенты лучше найти в вашем косметическом наружном средстве для того, чтобы максимально увлажнить кожу и сделать ее эластичной? Это экстракт центеллы азиатской, оливковое масло, розовое масло, витамин Е, витамин С.

Для борьбы с растяжками мы используем в кабинете косметолога следующие методы. Мезотерапия кожи, биоревитализация кожи позволяют напитать ее, сделать более податливой, эластичной и подготовить к аппаратным процедурам. Химические пилинги работают с данной патологией. Микроигольчатый RF-лифтинг позволяет сократить кожный лоскут и в том случае, когда на большой площади есть растяжки, их визуально уменьшить.

СО2 шлифовки – это, наверное, самый эффективный метод, который позволяет за несколько сеансов сгладить рельеф кожи. Наверное, как самая последняя методика воздействия когда уже просто площади колоссальные, но при этом девушка хочет выглядеть красиво – медицинский камуфляж, когда эти растяжки перманентом заполняются. Растяжки – это эстетическая проблема, однако если она вам доставляет дискомфорт, с ними можно бороться.

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