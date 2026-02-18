Лукашенко заслушал доклад госсекретаря Совбеза о ходе проверки боеготовности Вооружённых Сил

Президент Беларуси сегодня, 18 февраля, утром заслушал доклад государственного секретаря Совета безопасности Александра Вольфовича о ходе проводимой по распоряжению Главнокомандующего масштабной проверки боеготовности Вооруженных Сил, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Контрольные мероприятия проходят поэтапно. Завершен второй этап, однако окончательные выводы будут сделаны после инспекции еще ряда соединений и частей – это позволит комплексно оценить состояние всех компонентов армии.
На текущем этапе мероприятия охватили подразделения постоянной готовности в оперативных командованиях и силах специальных операций. Военнослужащие выполняли задачи в разных регионах страны. Ключевое требование главы государства – внезапность, высокая требовательность и объективная оценка действий личного состава и командиров. Такой формат позволяет увидеть реальную картину и определить фактическую способность войск действовать по предназначению.
Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:
В ходе этого этапа, также Президенту доложено, так и ставилась задача – отработать как можно больше широкий спектр задач в соответствии с теми задачами по предназначению, которые наши военнослужащие будут выполнять в реальных условиях. Поэтому это помимо приведения в боевую готовность, в простонародье говоря, простой отработки вопроса простой тревоги. Это были отработаны вопросы и загрузки материальных средств на транспорт, получение боеприпасов на определенных складах, совершение маршей на различные расстояния, для каждых воинских частей разные достались маршруты движения, хотя определяли они их, в соответствии со своим решением, сами, воздействие противника, занятие узлов сопротивления, ведение боевых действий на узлах сопротивления, с отработкой соответствующих вопросов всестороннего обеспечения.
Завершающим этапом этой проверки стало проведение контрольных занятий на полигонах по огневой и физической подготовке. Потому что огневая выучка, физическая выносливость военнослужащих – это основа, которая нужна на поле боя. Если военнослужащий умеет применять свое вооружение, четко, метко стреляет и сам выносливый, то он справится со всеми задачами. Остальное можно подкорректировать. Хочу сказать, что в целом они показали себя вполне достойно, недостатки есть, все это будет проанализировано.