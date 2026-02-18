Лукашенко заслушал доклад госсекретаря Совбеза о ходе проверки боеготовности Вооружённых Сил

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:

В ходе этого этапа, также Президенту доложено, так и ставилась задача – отработать как можно больше широкий спектр задач в соответствии с теми задачами по предназначению, которые наши военнослужащие будут выполнять в реальных условиях. Поэтому это помимо приведения в боевую готовность, в простонародье говоря, простой отработки вопроса простой тревоги. Это были отработаны вопросы и загрузки материальных средств на транспорт, получение боеприпасов на определенных складах, совершение маршей на различные расстояния, для каждых воинских частей разные достались маршруты движения, хотя определяли они их, в соответствии со своим решением, сами, воздействие противника, занятие узлов сопротивления, ведение боевых действий на узлах сопротивления, с отработкой соответствующих вопросов всестороннего обеспечения.

Завершающим этапом этой проверки стало проведение контрольных занятий на полигонах по огневой и физической подготовке. Потому что огневая выучка, физическая выносливость военнослужащих – это основа, которая нужна на поле боя. Если военнослужащий умеет применять свое вооружение, четко, метко стреляет и сам выносливый, то он справится со всеми задачами. Остальное можно подкорректировать. Хочу сказать, что в целом они показали себя вполне достойно, недостатки есть, все это будет проанализировано.