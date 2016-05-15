«Почтальон», «зонт» и «табуретка»: фестиваль воздушных змеев «Майское небо Победы» прошел в Бресте

Новости Беларуси. Десятки воздушных змеев взмыли над Брестом. В городе прошел фестиваль «Майское небо Победы».

Нынешний фестиваль юбилейный, 30 по счету. Его участникам благоволила не только солнечная погода, но и, что не менее важно, попутный ветер. «Змей-алмаз», «парашют», «почтальон», «зонт» и даже «табуретка».

Изобретательность авторов жюри оценивало наравне с техническими характеристиками моделей. Все они сделаны руками участников фестиваля. Их в 2016 году собралось более сотни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евгений Бисюк, участник фестиваля:

Благодаря этому фестивалю я нашел много друзей, с которыми я общаюсь по сей день. Благодаря этому можно воплотить все свои идеи.

Сергей Пресмыцкий, участник фестиваля:

Для нас было важно представить такого необычного змея – «табуретка». Его я здесь не увидел ни у кого. Здесь в виде хвоста представлен человек. Это клоун. Мы делали пробный полет – он хорошо полетел.