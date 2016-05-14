Стеклянный Минск середины XX века: здание ВДНХ, кинотеатр «Пионер», экс-ресторан «Каменный цветок» и планетарий

Смысл архитектуры – предвидеть время и оставаться современной спустя десятилетия. Нашим зодчим в 60-е годы прошлого века удалось сделать прорыв. Эпоха «оттепели» требовала новаторства и оригинальных идей во всех сферах искусства. Сталинский ампир и пышные колонны сменили чистый минимализм и панельные дома. В моде и архитектуре приветствовались простые формы, геометрия и графика. Лозунгом эпохи стала открытость. И если сегодня небоскребами из стекла – гостиницами и банками – мало кого удивишь, то в Минске 60-х сооружения из стекла были настоящей фантастикой.

В его отражениях – лучшие панорамы города. Этот стеклянный куб – павильон Выставки достижений народного хозяйства БССР. В 1968 году он украсил образ молодой столицы. Архитекторы Батковский, Градов и Левин сделали модерновый шаг в градостроительстве. Павильон 38 на 32 метра целиком соткан из стекла. Лаконичность, геометрия, цельность – как в стильном наряде здесь ничего лишнего.

Галина Левина, архитектор, лауреат Государственной препмии Республики Беларусь:

Цокольная часть не выступает за пределы наружной стены, а наоборот западает. Сквозь два ряда стекол мы видим несущие колонны. И завершающий элемент – так называемый парапет, который идет по всему периметру. Интересно, что при проектировании первоначально было задумало выполнить этот элемент тоже из стекла, даже шли предложения, посещения Неманского завода. Но было принято решение сделать такие многогранные элементы.

Сегодня трудно представить, что за прогрессивный проект ВДНХ авторов ругали. Советская страна жила ускоренным темпом пятилеток и режимом экономии, оттого архитекторов несправедливо обвиняли в расточительстве: как в лишних затратах стекла, так и в перерасходе энергии на отопление зданий из такого материала.

К «зеркальной архитектуре» вернутся лишь в начале 2000 годов. Несмотря на трудности, открытие павильона приурочили к 50-летию создания республики. В стенах ВДНХ можно было увидеть все самое передовое, что производилось в стране. Именно это здание стало ареной для знаковых мероприятий: 50-летие БССР и КПБ, 100-летие со дня рождения Ленина, XXV съезд КПСС, 60-летие Великого Октября.

Нам удалось заглянуть в интерьеры без выставочных стендов. Воздушное пространство, декор, словно бумажная аппликация, и игра теней из стеклоблоков. Зданию почти 50 лет, а выглядит оно современно и сохранилось в отличном состоянии.

Галина Левина, архитектор, лауреат Государственной препмии Республики Беларусь:

Мы видим, что в здании использованы два типа колонн. Мощные колонны, круглые в плане, по периметру здания, несущие. И колонные, которые держат галерею. Это квадратные в плане, они несколько меньшего размера. Но мы видим тут пространство, которое было предусмотрено по проекту, по двум лестницам поднимались на галерею, которая располагалась в центре здания. Это давало возможность видеть пространство сверху, это тоже всегда очень эмоционально и интересно – смотреть на выставку, на достижения с разных ракурсов.

Если современные стеклопакеты дают возможность нам делать небольшое расстояние между стеклами, то здесь мы видим такой стеклопакет 60-х годов. В пространство между окнами даже можно пройти, помыть, выполнить какие-то технические вещи.

Экскурсию по столичному зазеркалью продолжаем в театре кукол и кинотеатре «Пионер» на улице Энгельса. В феврале 2016 года легендарный кинотеатр отметил полувековой юбилей. Архитектор Галина Левина вспоминает, как в детстве водила в этом холле хороводы с Дедом Морозом и Снегурочкой возле новогодней елки. Из стекла здесь выполнен только главный фасад, остальное – из кирпича. Но передовые взгляды архитекторов Заборского и Левина отражены в каждой детали.

Живописную пластику здания выделяет модная по тем временам мозаика. Стекло в необычном ракурсе. Здесь нашли отражение главные достижения СССР 60-х.

Интересный дизайн пола со своеобразными «паззлами». Он украшает не только интерьер, но и экстерьер здания.

Галина Левина, архитектор, лауреат Государственной препмии Республики Беларусь:

Если сейчас, гуляя по городу, наш взгляд видит только мелкоразмерную тротуарную плитку, то здесь мы видим такие большие пласты, членение на прямоугольники, с художественным решением – двухцветное: черное и красное.

Символ 60-х сохранил свой первоначальный облик, реставрация внесла некоторые изменения лишь в витражи. Тема мозаики продолжается и в интерьере кинотеатра, на фризе – яркие сюжеты счастливого советского детства.

Открытая лестница с пластиковыми поручнями также была новым трендом 60-х. Холл кинотеатра – настоящий оазис с зеленью, водой и камнями. Такой прием в интерьере также был ультрамодным по тем временам.

А на бульваре Толбухина недалеко от «Дома кино» (когда-то кинотеатра «Партизан») спускается интересный ансамбль жилых домов и расположено авангардное круглое здание. Это сегодня оно полностью каменное, а в 60-е стены были целиком сотканы из стекла и завешены алыми шторами. Это был пресловутый ресторан «Каменный цветок». Минчане отмечали здесь Дни рождения, юбилеи. Легкий, словно хрустальный шар, ресторан был достопримечательностью города. Жаль, прогрессивная идея со временем канула в Лету.

Место встречи с космосом изменить нельзя. Путешествие по стеклянному Минску завершаем в парке Горького около здания Минского планетария и обсерватории. Хоть этот проект и был типовым, белорусским авторам Афанасьевой и Усовой пришла замечательная идея полностью остеклить стены и приподнять купол, где размещается телескоп, чтобы была возможность сделать свидания со звездами еще более фантастическими.

Оригинальная лестница словно обвивает игрушечное по форме здание и висит консольно. Кстати, первоначальная задумка Натальи Афанасьевой была сделать все ступени разноцветными, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Галина Левина, архитектор, лауреат Государственной препмии Республики Беларусь:

К этому объекту подход решен очень интересно – через памятник Циолковскому. Это тоже такой познавательный и важный элемент. Он тут возвышается как доминанта, как акцент. Мы проходим путь, тут же мы видим старую подпорную стенку, которая выполнена из камня. Это все детали, цитаты того времени, к которым мы должны бережно относиться.

Человек поднимается, сам идет к этим звездам. Это все включено в сценарий хождения по зданию. Есть очень много общего с покрытием кровли цирка и этого здания. Да, так и было. При строительстве цирка осталась чешуйчатая кровля и было принято решение использовать ее в этом здании.

Здание Минского планетария удачно вписано в ландшафт и органично совмещает в себе кирпичную кладку, стекло, кровлю. Оно интересно выглядит со всех точек. С обратной стороны семейство миниатюрных квадратных окон задает ритм зданию.

Сегодня сохранившиеся объекты стеклянной архитектуры – наша ценность. Все здания самобытны и уникальны, они могут многое рассказать об архитектурной мысли 60-70-х годов прошлого века.

Галина Левина, архитектор, лауреат Государственной препмии Республики Беларусь:

Надо уважительно относиться к тому времени. Даже понимая, что не все здания могут быть памятниками архитектуры, которым менее 50 лет, но они фактически уже все на грани. И если мы и сейчас будем терять по ряду причин, которые нам кажутся очень необходимыми для того или иного места, мы теряем тот пласт истории, которым мы могли бы гордиться.

Авторы предугадали стеклянное будущее современного градостроительства, поэтому сохранить уникальные объекты необходимо. Стеклянные сооружения достойны войти в «элиту архитектуры» Минска и стать знаковыми пунктами экскурсий.