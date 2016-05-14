«Неделя дизайна» в Минске: как необычные проекты украсили город и изменили его будущее

Каждый теплый сезон украшает город новыми арт-объектами. Минск преображается и становится точкой притяжения художников, дизайнеров и архитекторов. Тому пример – прошедшая недавно «Неделя дизайна». Уже набравшее обороты мероприятие в 2016 году было особенно масштабным.

Познакомиться с современными веяниями в дизайне и взглянуть по-новому на благоустройство города можно было в самом центре столицы. Здесь, в исторической части города, участники фестиваля выставили свои лучшие работы: от уличной мебели до невероятных инсталляций.

Особенно полюбилась минчанам и гостям столицы лаунж-зона на берегу реки Свислочь. Отдохнуть на качелях, в подвесных креслах, гамаках и оценить новую уличную мебель. Удержаться от такого удовольствия мало кто смог.

Аркадий Каждан, дизайнер:

Мебель нужна была для города по той простой причине, что она очень износостойкая, прочная, не боится воздействия погодных условий, мороза, солнечных лучей, жары, холода. Она долговечная, красивая, оригинальная и необычная.

Плюсы такой уличной мебели оценили по достоинству. Сегодня разрабатывается проект внедрения подобных предметов городского интерьера в уличную среду нашей столицы.

Андрей Коровянский, куратор открытых экспозиций «Minsk design week-2016»:

Мэр дал Союзу дизайнеров поручение разработать концепцию расположения новой современной мебели на проспекте Победителей. И благодаря выставленным композициям мы посидеть, потрогать, посмотреть, как люди на это реагируют. Дело в том, что средняя жизнь лавочки в городе – это 2,5-3 года до капремонта. Если деревянное сиденье, то лавочка может быть уничтожена гораздо быстрее. Если использовать новые материалы, которые легко моются и выдерживают вандальность, то мы можем продлить срок службы. Это экономически выгодно.

Не осталась без внимания дизайнеров и водная гладь Свислочи. Здесь были представлены сразу несколько инсталляций.

Белорусские дизайнеры обратили внимание на проблемы среды обитания водоплавающих птиц. Специально для уток на реке Свислочь установили домик.

Андрей Коровянский, куратор открытых экспозиций «Minsk design week-2016»:

Мы хотели использовать пространство реки, не только установив туда временные композиции. На самом деле дать возможность водоплавающим птицам гнездиться. Это места, где птицы скрываются от непогоды, опасности. Интереснейшая вещь, особенно для дизайнеров.

Несколько таких домиков дизайнеры планируют установить на всем водном пространстве реки Свислочь до октября.

Также здесь появились великолепные скворечники, которые не только выполняют свою прямую функцию, но и украшают городское пространство.

Игорь Соловьев, дизайнер:

У города появляются более интересные объекты, которые служат точкой притяжения, лужат какой-то интересной идеей для каких-то легенд, обсуждений. И это всегда хорошо.

В 2016 году к проблемам исчезновения птиц обратились и белорусские художники. Здесь на подпорной стене появились невероятные изображения редких видов птиц, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Графические изображения, уличная мебель, скворечники, домики для уток. Эти новшества будут постепенно внедряться в городскую среду и станут яркими деталями образа нашей столицы.