Люди любят откладывать на потом. Какая самая большая проблема детской медицины летом?

О тех, кто учится ежедневно на собственной практике. Когда белый халат – это не униформа, а призвание. Обезьянья оспа, очереди в поликлиниках и все о нововведениях, об этом рассказали в программе «Большой город» на СТВ.
О тех, кто учится ежедневно на собственной практике. Когда белый халат – это не униформа, а призвание. Обезьянья оспа, очереди в поликлиниках и все о нововведениях, об этом рассказали в программе «Большой город» на СТВ.
Светлана Цобкало, главный врач 10-й городской поликлиники, депутат Мингорсовета:
Психология такая. Когда мне болит, я пойду к врачу, а ведь болезнь же легче предупредить, чем лечить. Самая большая проблема, с которой мы летом сталкиваемся, вернусь к детству, плановый медосмотр детей, подготовка к школе и так далее. Наступает август, и родители вспоминают, что у них закончилась справка, и тогда все одномоментно по сто человек приходят за талончиками. Неужели нельзя это продумать и планово сделать?
Виталий Лужинский, главный врач 4-й детской клинической больницы:
Светлана, можно я вмешаюсь, раз детства коснулись. Медицинская справка ребенка годна в течение года. Но почему-то год для всех родителей наступает в августе.
Кристина Сущеня, СТВ:
В этом плане, мне кажется, люди любят откладывать на потом, авось пройдет.
У кого есть иммунитет от оспы обезьян и кому необходимо прививаться? Узнали у медиков. Подробнее здесь.