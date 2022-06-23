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Услуга бесплатная. Об отключении воды теперь можно узнать через специальную систему

23 июня 2022 08:44
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Валерия Яскевич, корреспондент:  
Об отключении водоснабжения теперь может узнать любой житель столицы. Для этого достаточно подписаться на рассылку и получать актуальную информацию через специальную систему.  

Анастасия Романова, начальник технологического отдела производства «Минскводопровод» ГП «Минскводоканал»:  
Для повышения информированности нашего населения нами разработана и внедрена система автоматического оповещения потребителей об отключении услуги «Холодное водоснабжение».   

Это касается как плановых работ, так и аварийных ситуаций. О запланированных мероприятиях будут сообщать не менее чем за трое суток, а о чрезвычайных происшествиях оповестят сразу: в момент возникновения проблемы.  

Услуга бесплатная. Об отключении воды теперь можно узнать через специальную систему-1

Анастасия Романова:  
Для регистрации необходимо зайти на наш официальный сайт, в раздел «Автоинформирование о проводимых работах», выбрать удобный способ получения оповещений – этой либо СМС, либо Telegram-чат.  

Услуга бесплатная, достаточно ввести ФИО, телефон и адрес проживания, а также подтвердить обработку персональных данных. Затем вы сможете получать актуальную информацию об отключении и восстановлении водоснабжения.   

Анастасия Романова:  
Система внедрена недавно, сейчас вот мы активно занимаемся ее наполнением и оповещением потребителей.  

Услуга бесплатная. Об отключении воды теперь можно узнать через специальную систему-4

При регистрации в системе можно добавить несколько адресов сразу.  

# Социальная инфраструктура # общество # Анастасия Романова # Валерия Яскевич # Фотофакт

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