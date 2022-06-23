Услуга бесплатная. Об отключении воды теперь можно узнать через специальную систему

Валерия Яскевич, корреспондент:

Об отключении водоснабжения теперь может узнать любой житель столицы. Для этого достаточно подписаться на рассылку и получать актуальную информацию через специальную систему.

Анастасия Романова, начальник технологического отдела производства «Минскводопровод» ГП «Минскводоканал»:

Для повышения информированности нашего населения нами разработана и внедрена система автоматического оповещения потребителей об отключении услуги «Холодное водоснабжение».

Это касается как плановых работ, так и аварийных ситуаций. О запланированных мероприятиях будут сообщать не менее чем за трое суток, а о чрезвычайных происшествиях оповестят сразу: в момент возникновения проблемы.