23 июня День балалайки. Праздник призван сохранить музыкальное наследие предков

23 июня отмечается Международный Олимпийский день

Сегодня, 23 июня, Международный Олимпийский день. Именно 23 июня 1894 года отец современного олимпийского движения, французский барон Пьер де Кубертен, объявил о создании Международного олимпийского комитета. В 1987 году в 45 странах мира в честь этого дня прошел первый олимпийский забег. Сейчас число национальных олимпийских комитетов, устраивающих в этот день или ближайшие к нему выходные олимпийские забеги, превысило 200. Международный Олимпийский день – не только праздник, но и возможность узнать об олимпийском движении, приобщиться к нему, понять, что спорт – не всегда изнуряющие тренировки, а и праздник тела и духа, способ достичь гармонии и позаботиться о здоровье. 23 июня 1944 года началось наступление советских войск под Бобруйском и Витебском

23 июня 1944 года началось наступление советских войск под Бобруйском и Витебском. «Багратион» – так называется одна из самых блестящих операций Великой Отечественной войны. Ее план разрабатывали маршалы Жуков и Василевский. Задача – полностью уничтожить немецкую группировку «Центр», удерживающую весь Восточный фронт. Победу советским войскам гарантировало двухкратное превосходство в живой силе, четырехкратное в артиллерии и пятикратное в танках. Три Белорусских и Первый Прибалтийский фронты провели наступление и сняли немецкую оборону за 7 дней. Более 100 тысяч немцев попали в окружение. Поражение оказалось для рейха катастрофическим: 18 дивизий были разгромлены полностью и еще 50 потеряли более половины личного состава. За два месяца немцев вытеснили с Западной Украины, из Беларуси и Литвы. 23 июня 1868 года была запатентована первая пишущая машинка

Пишущая машинка – это уникальное изобретение, благодаря которому на свет появилось множество литературных шедевров, было заполнено огромное количество документов, анкет и формуляров. Сегодня, в век компьютеров, она вызывает недоумение у молодежи, а раньше профессия машинистки была востребованной и даже модной. Первая пишущая машинка была запатентована Кристофером Шоулзом 23 июня 1868 года, затем он передал свои права Филу Ремингтону, который выпустил в 1873 году свой знаменитый «Ремингтон № 1». Славная история этого печатного аппарата завершилась в 2011 году, когда ликвидировалась последняя компания по производству товаров данной категории, и машинки перекочевали в витрины музеев. 23 июня День балалайки

День балалайки отмечается сегодня. Считается, что 23 июня 1688 года этот музыкальный инструмент был впервые упомянут в официальном документе. Балалайку называют русским народным инструментом, хотя, скорее всего, она стала модификацией восточной домбры. И сейчас балалайка остается популярной – она используется как концертный, оркестровый, ансамблевый инструмент. Ее нежный пронзительный напев ценят и любят. А День балалайки призван сохранить музыкальное наследие предков. 23 июня в мире отмечается День без обид