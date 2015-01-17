Настоящих крещенских морозов в Беларуси в 2015 году не будет

Новости Беларуси. Настоящих крещенских морозов в Беларуси не будет. И если ночью столбик термометра еще попытается опустится ниже нулевой отметки, то днем будет уверенный плюс.

О том, что сейчас все-таки январь, напомнит лишь кратковременный снег. Правда, даже такая погода вряд ли уменьшит количество желающих окунуться на крещение в прорубь. Ведь согласно поверью, ледяная живительная влага исцеляет тело и укрепляет дух.

А для того, что бы купание и правда было во здравие, за безопасностью возле всех купелей будут следить медики, спасатели и водолазы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.