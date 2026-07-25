Охота как искусство – в Налибокской пуще дали старт уникальному национальному фестивалю

Хранители вековых традиций, знатоки лесных троп и мастера точного выстрела. В самом сердце Беларуси впервые гремит масштабный и колоритный праздник бережного отношения к природе. Живописная Налибокская пуща стала домом для первого национального охотничьего фестиваля «Налібоцкія стрэлы», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сюда съехались профессионалы и любители из всей страны: от уникального чемпионата вабильщиков оленя и выставок редких пород собак до зрелищного выпуска диких глухарей обратно в пущу. Как звучит настоящий голос белорусского леса, чем удивляет кухня охотников и кто забрал главный трофей премьерного фестиваля?

Налибокская пуща принимает первый фестиваль охотников. У этих земель богатая история. Еще в XIV веке здесь гремели королевские и княжеские охоты. Тогда в здешних лесах добывали крупных животных, в том числе зубров. Сегодня это одно из крупнейших и живописных лесных массивов Беларуси и всей Восточной Европы.

Представлен на выставке один из моих трофеев. В таких сложных условиях добыт, долго за ним ходил.

Такой трофей – редкая удача и высший пилотаж. Подобные навыки приходят только с годами. В охотничьем деле Алексей Балашевич уже больше двух десятилетий. Как и многие, начинал с птицы и зайца, но последние 5 лет его главный интерес – выследить волка. Этот зверь невероятно умен, осторожен и хитер, обладает исключительным обонянием, зрением и слухом.

Алексей Балашевич, охотник:

Не только за трофеями гоняться, а видеть красоту этой природы и наслаждаться процессом, пребывая на природе, единясь с природой. Это очень ценно, и советую про это не забывать.

Всего в Национальной трофейной книге страны зарегистрировано больше 2 тысяч уникальных экспонатов, многие из которых представлены на фестивале. Здесь и благородный олень, и лось, и кабан, и косуля. Для каждого вида дикого животного существуют строгие критерии оценки. Для оленя, например, это длина, вес, симметрия рогов, а также количество и цвет отростков. Василий Зенько, консультант отдела охотничьего хозяйства Министерства лесного хозяйства Беларуси:

Трофей – это конечный результат работы охотничьего хозяйства в целом. Поэтому чем выше балльная оценка трофея, тем лучше работает охотничье хозяйство. Если брать именно трофейную сторону этого вопроса.

Глеб Прокофьев, корреспондент:

Организовать трофейную охоту помогают вабильщики. Это подражатели голоса диких животных, которые обучаются этому мастерству в вузах. Вабу охотники используют, чтобы выманить самца и добыть его. Первый в истории Беларуси! В Налибокской пуще проходит национальный охотничий фестиваль.