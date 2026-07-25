26 июля в Беларуси отметят День парашютиста
Укротители свободного падения, для которых бездна стала вторым домом. Спортсмены, пилоты, пожарные, спасатели и, конечно, космонавты отметят 26 июля День парашютиста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Эта дата вошла в историю в 1930 году, когда были совершены первые тренировочные прыжки, которые положили начало массовому увлечению небом. И сегодня главной точкой притяжения для тех, кто мечтает обрести крылья, остается легендарный Минский аэроклуб имени дважды Героя Советского Союза Сергея Грицевца.
Как смелая мечта о полете превращается в запредельные рекорды и как покоряют высоту сегодня? Наш корреспондент Элла Маркевич продолжит.
Шаг из самолета – и мир переворачивается. В буквальном смысле. В эти считаные секунды свободного падения сердце замирает даже у профессионалов, не то что у новичков. Елена Сталькова испытывает этот леденящий душу восторг до сих пор, хотя за ее спиной уже 9,5 тысячи прыжков. А в мире насчитывается чуть более 6 тысяч человек, чей налет превышает 5000 прыжков – это уровень ведущих инструкторов. Начиналось все в 1997 году, когда она впервые пришла в Минский аэроклуб «просто попробовать». Сегодня же Елена – наставник, который открывает небо для других.
Елена Сталькова, спортсмен-парашютист, инструктор парашютно-десантной подготовки Минского аэроклуба ДОСААФ имени С.И. Грицевца:
Особый какой-то мир. Прыгнуть с парашютом, как я многим людям говорю, – это в другую жизнь какую-то окунуться. Никаким обычным занятием его не заменишь. Если ты решил прыгать с парашютом, отбросить все страхи. Страх – это единственное, что может как-то что-то испортить. Если ты решился на это дело, все, иди и прыгай.
Далее смотрите в видео.