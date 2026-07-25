26 июля в Беларуси отметят День парашютиста

Укротители свободного падения, для которых бездна стала вторым домом. Спортсмены, пилоты, пожарные, спасатели и, конечно, космонавты отметят 26 июля День парашютиста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эта дата вошла в историю в 1930 году, когда были совершены первые тренировочные прыжки, которые положили начало массовому увлечению небом. И сегодня главной точкой притяжения для тех, кто мечтает обрести крылья, остается легендарный Минский аэроклуб имени дважды Героя Советского Союза Сергея Грицевца.