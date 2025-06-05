Представляют угрозу безопасности – Трамп запретил въезд в США гражданам 12 стран

Запрет вступит в силу с 9 июня. Свое решение американский президент объяснил тем, что эти страны якобы представляют угрозу безопасности Соединенных Штатов. Для того, чтобы полностью оградить себя от всякого рода вражеских атак частично ограничен въезд гражданам еще 7 стран, среди которых Куба, Венесуэла и Туркменистан. Им не будут выдавать гостевые и студенческие визы. Впрочем, это лишь продолжение миграционной политики, которую Трамп начал еще в первый срок своего президентства. В январе 2017 года он издал указ, запрещающий въезд в США гражданам 7 преимущественно мусульманских стран. Но его отменил пришедший ему на смену Байден.