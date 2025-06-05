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Представляют угрозу безопасности – Трамп запретил въезд в США гражданам 12 стран

05 июня 2025 08:12
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Дональд Трамп не устает удивлять мировую общественность своими распоряжениями. Глава Белого дома подписал указ, который запрещает въезд в США гражданам 12 стран. В этом черном списке Афганистан, Мьянма, Гаити, Иран и Йемен, ряд африканских государств, включая Ливию, Сомали, Судан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Представляют угрозу безопасности – Трамп запретил въезд в США гражданам 12 стран-2

Запрет вступит в силу с 9 июня. Свое решение американский президент объяснил тем, что эти страны якобы представляют угрозу безопасности Соединенных Штатов. Для того, чтобы полностью оградить себя от всякого рода вражеских атак частично ограничен въезд гражданам еще 7 стран, среди которых Куба, Венесуэла и Туркменистан. Им не будут выдавать гостевые и студенческие визы. Впрочем, это лишь продолжение миграционной политики, которую Трамп начал еще в первый срок своего президентства. В январе 2017 года он издал указ, запрещающий въезд в США гражданам 7 преимущественно мусульманских стран. Но его отменил пришедший ему на смену Байден. 

# Дональд Трамп # США

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