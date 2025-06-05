Прямой эфир

В давке у стадиона в Бангалоре погибли более 10 человек

05 июня 2025 08:15
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Воспроизвести видео

Трагедией закончился чемпионат премьер-лиги по крикету в Индии. Как минимум 11 человек погибли в давке на стадионе в городе Бангалор. Еще около 50 пострадали. И эти данные постоянно обновляются, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В давке у стадиона в Бангалоре погибли более 10 человек-2

Все началось во время празднования победы местной команды. Для того, чтобы поприветствовать игроков на стадион пришли около 300 тысяч болельщиков, в то время как спортивный объект рассчитан на 35 тысяч зрителей. В надежде попасть на трибуны забирались на стены и заборы в результате чего возникла давка. 

В давке у стадиона в Бангалоре погибли более 10 человек-4

Правительство и организаторы виновны в этой ситуации. Почему туда пустили столько людей? Какая была в этом необходимость? Они могли провести это мероприятие в другом месте. 11 человек погибли и десятки получили ранения. Им не следовало организовывать это мероприятие здесь, здесь почти нет места. Так какая была необходимость привозить сюда команду?

Полиция пыталась взять ситуацию под контроль и разогнать людей, но безуспешно. Местные власти пока отказались комментировать произошедшее. Премьер-министр Индии выразил соболезнования семьям погибших.

# Индия # Давка

Другие новости рубрики

Все новости
В Торонто неизвестные открыли огонь по людям – есть жертвы
04 июня 2025 13:42

В Торонто неизвестные открыли огонь по людям – есть жертвы

Смертельное ДТП в Мексике – 11 человек погибли при аварии с автобусом
04 июня 2025 09:30

Смертельное ДТП в Мексике – 11 человек погибли при аварии с автобусом

В Гродненской области в аварии погиб годовалый ребёнок
30 мая 2025 14:10

В Гродненской области в аварии погиб годовалый ребёнок