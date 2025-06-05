В давке у стадиона в Бангалоре погибли более 10 человек

Трагедией закончился чемпионат премьер-лиги по крикету в Индии. Как минимум 11 человек погибли в давке на стадионе в городе Бангалор. Еще около 50 пострадали. И эти данные постоянно обновляются, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Все началось во время празднования победы местной команды. Для того, чтобы поприветствовать игроков на стадион пришли около 300 тысяч болельщиков, в то время как спортивный объект рассчитан на 35 тысяч зрителей. В надежде попасть на трибуны забирались на стены и заборы в результате чего возникла давка.

Правительство и организаторы виновны в этой ситуации. Почему туда пустили столько людей? Какая была в этом необходимость? Они могли провести это мероприятие в другом месте. 11 человек погибли и десятки получили ранения. Им не следовало организовывать это мероприятие здесь, здесь почти нет места. Так какая была необходимость привозить сюда команду?

Полиция пыталась взять ситуацию под контроль и разогнать людей, но безуспешно. Местные власти пока отказались комментировать произошедшее. Премьер-министр Индии выразил соболезнования семьям погибших.