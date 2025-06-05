Немцы проиграли у себя дома Португалии в ½ финала Лиги наций

Португалия победила Германию со счетом 2:1 в полуфинальном матче Лиги наций. Об этом пишет ТАСС.

Голы забили Франсишку Консейсау и Криштиану Роналду, а у сборной Германии отличился Флориан Виртц. Матч в Мюнхене был задержан на 10 минут из-за града.

Роналду провел свой 137-й гол за сборную, тем самым укрепив свой рекорд. Во втором полуфинале 5 июня сыграют Испания и Франция. Финальный матч и матч за третье место состоятся 8 июня.

Это уже четвертая серия Лиги Наций. Победителем является Испания. До этого титул завоевывали Португалия (2019) и Франция (2021).