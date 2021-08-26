Прямой эфир

Не участок, а произведение искусства. Посмотрите, какой сад сделала жительница Смолевичского района

26 августа 2021 16:01
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Населенные пункты Минской области продолжают благоустраивать. К работе подключаются и местные жители, начинают работы со своих участков, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Например, Людмила Александровна Гивойно из деревни Курково Смолевичского района все свободное время проводит в собственном саду. Придумывает цветочные композиции и создает креативные расписные фигуры.

Подробнее в сюжете Юлии Минич.

Не участок, а произведение искусства. Посмотрите, какой сад сделала жительница Смолевичского района-1

Юлия Минич, корреспондент:
С творчеством жить веселее – так считает Людмила Александровна Гивойно. Из своего придомового участка хозяйка сделала настоящее произведение искусства. Яркие горшки для цветов, расписные фигуры, много зелени. Участок как будто утопает в цветах. Притом происходит это с весны до поздней осени.

Не участок, а произведение искусства. Посмотрите, какой сад сделала жительница Смолевичского района-4

Не участок, а произведение искусства. Посмотрите, какой сад сделала жительница Смолевичского района-6

Астры, лилии, хризантемы и георгины. На небольшом участке можно встретить не один десяток видов ярких цветов. И название каждого Людмила Александровна Гивойно называет через секунду. Увлекается созданием садовых фигур – знает, как вдохнуть в старые вещи вторую жизнь. Есть собственный сад.

Не участок, а произведение искусства. Посмотрите, какой сад сделала жительница Смолевичского района-9

Людмила Гивойно:
Вишни было много. Смородина, крыжовник. С той стороны растет у меня грецкий орех, на котором уже тоже плоды есть. Там виноград растет.

Не участок, а произведение искусства. Посмотрите, какой сад сделала жительница Смолевичского района-12

Уже 42 года Людмила Александровна работает заведующей в местном Доме культуры. Организовывает концерты, вечера. Сама поет. Вместе с творческим коллективом выезжает в деревни.

Не участок, а произведение искусства. Посмотрите, какой сад сделала жительница Смолевичского района-15

Подробности смотрите в видеоматериале.

# Растения и цветы # общество # Юлия Минич # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Есть достойные тренеры». Всем ли доступен конный спорт, расскажем в программе «Центральный регион»
26 августа 2021 15:54

«Есть достойные тренеры». Всем ли доступен конный спорт, расскажем в программе «Центральный регион»

Муковозчик: «Какие же поляки добрые: вытолкали людей помирать, но пусть это будет не слишком быстро»
26 августа 2021 15:39

Муковозчик: «Какие же поляки добрые: вытолкали людей помирать, но пусть это будет не слишком быстро»

В Минской области ограничат продажу алкоголя. Какие напитки попали под запрет?
26 августа 2021 14:50

В Минской области ограничат продажу алкоголя. Какие напитки попали под запрет?