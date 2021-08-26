От техногенных катастроф до захвата заложников. Учения МЧС проходят в Дзержинском районе

Новости Беларуси. Масштабные учения МЧС проходят в Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Акцент сделали на готовность всех служб к зиме и возможным сюрпризам погоды. В этот раз учения принимает Дзержинский район. Здесь отрабатывают десятки сценариев: устранение последствий урагана, авария на теплосети, ликвидация утечки опасных химпродуктов. Кроме спасателей, задействованы десятки других служб, в том числе милиционеры, медики, энергетики и лесники. Отличаются ли учения от реальных ситуаций? Сравнил Вадим Смоляк.

Вадим Смоляк, корреспондент:

Небывалый катаклизм накрыл деревню Садковщина Дзержинского района ночью с 25 на 26 августа. Здесь температура опустилась до -20 °C. Сильные порывы ветра до 25 метров в секунду и ледяной дождь привели к обрыву линии электропередач, из-за чего вся деревня осталась без электричества... Благо, это были всего лишь учения МЧС.

По легенде, деревья упали прямо на высоковольтную линию, что привело еще и к парализации работы водозаборной скважины. На место незамедлительно выехали ликвидаторы – две аварийные бригады электросетей и лесники для расчистки местности.

Александр Пищик, начальник Дзержинского района электрических сетей «Столбцовские электросети» РУП «Минскэнерго»:

Первый шаг – это выделение поврежденного участка и переключение потребителей от другого источника или от независимого источника. Второй этап – восстановление линии по нормальной схеме для питания потребителей от существующих сетей. Восстановление линии электропередач в течение двух часов, а потребители запитаны будут от дизельной электростанции в течении получаса.