Александр Лукашенко поздравил жителей Витебска с 1050-летием города

Примечательно, что Совет Республики провел заключительное заседание первой сессии нынешнего созыва именно в Витебске, который принимал основные мероприятия XI Форума регионов Беларуси и России. Его итоги для нашей экономики и развития интеграционных процессов в Союзном государстве трудно переоценить. В Витебске память о масштабном мероприятии сохранится надолго. Ведь при подготовке к нему в городе реновацию пережил целый ряд объектов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это стало настоящим подарком к юбилею культурной столицы Беларуси. Именно сегодня, 28 июня, отмечается 1050-летие города. Со знаковой датой витебчан поздравил Александр Лукашенко.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Витебщина подарила миру целое созвездие выдающихся личностей, среди которых Евфросиния Полоцкая, Марк Шагал, Геннадий Цитович, Алексей Дударев и многие другие. Ежегодно сюда устремляются сотни артистов и десятки тысяч туристов, чтобы стать участниками и гостями яркого и самобытного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске». Здесь свято чтят героическую историю белорусского народа, берегут память о бойцах Красной армии, партизанах и подпольщиках, победивших фашизм в годы Великой Отечественной войны.
Сегодня регион активно развивается, стремится к еще более высоким результатам в нефтехимии, металлургии, строительстве, легкой и пищевой промышленности, сельском хозяйстве, производстве фармацевтических препаратов и в иных сферах. Общими усилиями улучшается социальная инфраструктура для граждан, ведь главное достояние Витебщины – это ее жители. Гостеприимные люди с широкой душой и щедрым сердцем, которые своим трудом созидают благополучие на родной земле. Убежден, что и впредь вы сделаете все, чтобы областной центр процветал и хорошел на радость жителям и гостям Беларуси.
День города в Витебске отметят масштабно: концерт на площади Победы, ярмарки и шоу барабанов. Это далеко не весь перечень мероприятий, которые завершит сегодня вечерний салют.