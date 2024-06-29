Александр Лукашенко поздравил жителей Витебска с 1050-летием города

Примечательно, что Совет Республики провел заключительное заседание первой сессии нынешнего созыва именно в Витебске, который принимал основные мероприятия XI Форума регионов Беларуси и России. Его итоги для нашей экономики и развития интеграционных процессов в Союзном государстве трудно переоценить. В Витебске память о масштабном мероприятии сохранится надолго. Ведь при подготовке к нему в городе реновацию пережил целый ряд объектов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это стало настоящим подарком к юбилею культурной столицы Беларуси. Именно сегодня, 28 июня, отмечается 1050-летие города. Со знаковой датой витебчан поздравил Александр Лукашенко.