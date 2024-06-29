Иван Кубраков напутствовал выпускникам Академии МВД: «У этих ребят всё получится!»

Торжественный ритуал выпуска офицеров, подготовленных в Академии МВД и Могилевским институтом Министерства внутренних дел, состоялся в Минске, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

495 человек получили дипломы и лейтенантские погоны. Все они попрощались со знаменем академии промаршировали по площади Государственного флага. Не обошлось без памятного фотографирования. Дальше у выпускников – короткий отпуск, а затем – нелегкая служба на благо людей и родной Беларуси.

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:

Впереди их ждет более тяжелая служба. Им придется, самое главное, принимать решения, от которых иногда зависит судьба человека, а иногда, бывает, и жизнь. Они не останутся один на один с теми проблемными вопросами, с которыми они столкнуться. Им будут оказывать помощь наставники. Уверен, что у этих ребят все получится.