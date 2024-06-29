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Лукашенко поздравил бойцов СОБР с 25-летием

29 июня 2024 08:04
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Поздравления сегодня принимают военнослужащие и ветераны специального отряда быстрого реагирования внутренних войск МВД. Повод – 25-летие со дня образования этого подразделения. Эту дату не оставил без внимания Президент, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко поздравил бойцов СОБР с 25-летием-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Четверть века СОБР ведет бескомпромиссную борьбу с организованной преступностью, защищая общественную безопасность и национальные интересы государства. Бойцы спецподразделения каждый день, не отступая ни на шаг и подчас рискуя жизнью, на суше, в воде и в небе выполняют уникальные по функционалу и сложности служебно-боевые задачи, оберегая мирный созидательный труд белорусов. Убежден, что ставший уже легендарным отряд, будучи примером подлинного патриотизма, мужества и отваги, и далее будет верно служить стране и народу.

Лукашенко поздравил бойцов СОБР с 25-летием-4

Президент поблагодарил всех ветеранов и действующих бойцов, сделавших своей профессией и жизненным призванием служение Отечеству, пожелав им крепкого здоровья, счастья, благополучия и удачи, а их семьям – мира и добра.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Александр Лукашенко

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