Лукашенко поздравил бойцов СОБР с 25-летием

Поздравления сегодня принимают военнослужащие и ветераны специального отряда быстрого реагирования внутренних войск МВД. Повод – 25-летие со дня образования этого подразделения. Эту дату не оставил без внимания Президент, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Четверть века СОБР ведет бескомпромиссную борьбу с организованной преступностью, защищая общественную безопасность и национальные интересы государства. Бойцы спецподразделения каждый день, не отступая ни на шаг и подчас рискуя жизнью, на суше, в воде и в небе выполняют уникальные по функционалу и сложности служебно-боевые задачи, оберегая мирный созидательный труд белорусов. Убежден, что ставший уже легендарным отряд, будучи примером подлинного патриотизма, мужества и отваги, и далее будет верно служить стране и народу.