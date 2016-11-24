Почему все участники XXIX Международного конкурса современной хореографии едят драники?

Новости Беларуси. Вечеринка в белорусском стиле, танцующая Мона Лиза и балет с рапирами.

В Витебске стартовал Международный фестиваль современной хореографии.

68 заявок претендентов со всего мира, но лишь половину из этих коллективов пригласили в Витебск. Теперь несколько дней будет проходить отбор финалистов в закрытом формате.

Зрителям же предлагают посмотреть постановки уже известных театров, многие из них – премьерные.

О городе, где в эти дни говорят на одном языке – языке танца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Она не ходит… Летает! И каждой клеточкой своего тела ощущает огонь современного танца. Того самого, который дал ей возможность быть безгранично счастливой. Вопреки всему.

Мадэлин Менсон, участник XXIX Международного конкурса современной хореографии (Швеция):

В 15 лет я попала в автомобильную аварию. Но так как это было уже давно, я привыкла к коляске. И для меня нет границ. Все должны принимать человека, какой он есть и в любой ситуации.

По традиции, в городе на Двине выступит пермский театр «Балет Евгения Панфилова».

А 23 ноября состоялась премьера спектакля «Жизель» театра «Киев Модерн-Балет».

Ксения Хандрика, участник XXIX Международного конкурса современной хореографии (Россия):

Мы давно наслышаны о фестивале, который проводится в Беларуси. И давно хотели попробовать сюда попасть.

Международный фестиваль современной хореографии в 29 раз стирает границы: государственные, языковые, возрастные. А Беларусь, Россия, Украина, Литва, Эстония, Молдова, Швеция, Китай оказываются на одном «континенте» под названием Витебск.

Сяо Сухуа, председатель жюри XXIX Международного конкурса современной хореографии, профессор Пекинской академии танца (Китай):

По-моему, это самый большой и почти единственный конкурс, который сохранился и ведется до сих пор на территории бывшего Советского Союза.

Марина Романовская, директор Международного фестиваля современной хореографии:

Мы в контексте европейском, мы в контексте мировом. Мы смотрим очень классные, очень стильные, очень модные вещи. И самое главное – гуманные, человеческие, с идеями, которые объединяют людей.

И еще одна примета фестиваля: кто не отведает белорусских драников, тот домой с дипломом не уедет.

Впервые организаторы решили окунуть участников фестиваля в белорусский национальный колорит. Ведь без истории не существует современности. В том числе и в танцевальном искусстве.

Дарья Симбирева, участник XXIX Международного конкурса современной хореографии (Молдова):

У нас в Академии искусств есть народный сценический танец. И очень часто ставят белорусские этюды. Да, студенты ставят белорусские этюды. Так что мы очень знакомы с белорусской культурой.