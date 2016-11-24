Столкновение бензовоза и легковушки на трассе М10: МЧС Беларуси и России провели совместные учения

Новости Беларуси. Пять человек погибли, один госпитализирован. Причиной серьезной аварии в белорусско-российском приграничье стало обледенение проезжей части. В сложной дорожной ситуации водитель бензовоза не сумел избежать столкновения с легковым автомобилем.
Трасса М10 заблокирована: затор на дороге достиг трёх километров. На место аварии прибыли спасатели и медики сразу двух стран.
24 ноября эта ситуация смоделирована, но на деле она более чем реальна. За ходом совместных учений МЧС России и Беларуси следили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Добриян, СТВ:
Серьёзная авария произошло на трассе М10 Гомель–граница Российской федерации. Столкнулись бензовоз и легковой автомобиль. В результате на международной трассе образовался затор и разлив нефтепродуктов на обширной территории.
Специальная пенная подушка изолирует легковоспламеняющуюся жидкость и обеспечивает безопасность дальнейших спасательных работ.
Анатолий Долголевец, начальник Гомельского областного управления МЧС Республики Беларусь:
Ситуация очень серьёзная. Смоделировано ДТП с участием трёх машин. Мы задействуем весь спектр средств, которые у нас есть: химическая разведка, аварийно-спасательные инструменты, наши медики.
На место ДТП прибыло 10 единиц техники. Сигналы от очевидцев ЧС приняли диспетчеры сразу двух государств.
Совместными усилиями белорусские и российские спасатели извлекли из пострадавших автомобилей 6 человек. На всё ушли считанные минуты.
Александр Добриян:
С белорусами доводилось работать?
Константин Федосенко, старший инструктор-пожарный СПСЧ Брянск (Россия):
Нет, в первый раз.
Александр Добриян:
Как оцениваете?
Константин Федосенко:
Слаженные совместные действия. Они очень хорошо себя показали.
На крупных ДТП белорусским и российским спасателям вместе работать не доводилось.
Однако совместные действия в приграничной полосе по борьбе с пожарами в лесах и на торфяниках – их постоянная работа.
Вадим Уваркин начальник Главного управления МЧС России по Брянской области:
Каждое утро старший оперативный дежурный Главного управления МЧС России по Брянской области организует взаимодействие с оперативным дежурным МЧС по Гомельской области.
Характерные для нас риски – это лесные пожары, пожары на торфяниках, ДТП.
Договорились сегодня и о том, как действовать на случай зимней непогоды.
При крупных заторах на автомагистралях в холодное время года спасатели двух стран готовы оперативно развернуть пункты обогрева и питания.