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Столкновение бензовоза и легковушки на трассе М10: МЧС Беларуси и России провели совместные учения

24 ноября 2016 17:43
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Новости Беларуси. Пять человек погибли, один госпитализирован. Причиной серьезной аварии в белорусско-российском приграничье стало обледенение проезжей части. В сложной дорожной ситуации водитель бензовоза не сумел избежать столкновения с легковым автомобилем.

Трасса М10 заблокирована: затор на дороге достиг трёх километров. На место аварии прибыли спасатели и медики сразу двух стран.

24 ноября эта ситуация смоделирована, но на деле она более чем реальна. За ходом совместных учений МЧС России и Беларуси следили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Добриян, СТВ:
Серьёзная авария произошло на трассе М10 Гомель–граница Российской федерации. Столкнулись бензовоз и легковой автомобиль. В результате на международной трассе образовался затор и разлив нефтепродуктов на обширной территории.

Специальная пенная подушка изолирует легковоспламеняющуюся жидкость и обеспечивает безопасность дальнейших спасательных работ.

Анатолий Долголевец, начальник Гомельского областного управления МЧС Республики Беларусь:
Ситуация очень серьёзная. Смоделировано ДТП с участием трёх машин. Мы задействуем весь спектр средств, которые у нас есть: химическая разведка, аварийно-спасательные инструменты, наши медики.

На место ДТП прибыло 10 единиц техники. Сигналы от очевидцев ЧС приняли диспетчеры сразу двух государств. 

Совместными усилиями белорусские и российские спасатели извлекли из пострадавших автомобилей 6 человек. На всё ушли считанные минуты.

Александр Добриян:
С белорусами доводилось работать?

Константин Федосенко, старший инструктор-пожарный СПСЧ Брянск (Россия):
Нет, в первый раз.

Александр Добриян:
Как оцениваете?

Константин Федосенко:
Слаженные совместные действия. Они очень хорошо себя показали.

На крупных ДТП белорусским и российским спасателям вместе работать не доводилось.

Однако совместные действия в приграничной полосе по борьбе с пожарами в лесах и на торфяниках – их постоянная работа.

Вадим Уваркин начальник Главного управления МЧС России по Брянской области:
Каждое утро старший оперативный дежурный Главного управления МЧС России по Брянской области организует взаимодействие с оперативным дежурным МЧС по Гомельской области.

Характерные для нас риски – это лесные пожары, пожары на торфяниках, ДТП.

Договорились сегодня и о том, как действовать на случай зимней непогоды.

При крупных заторах на автомагистралях в холодное время года спасатели двух стран готовы оперативно развернуть  пункты обогрева и питания.  

# общество # МЧС Беларуси # Фотофакт # Александр Добриян # Анатолий Долголевец # Константин Федосенко

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