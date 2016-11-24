Столкновение бензовоза и легковушки на трассе М10: МЧС Беларуси и России провели совместные учения

Новости Беларуси. Пять человек погибли, один госпитализирован. Причиной серьезной аварии в белорусско-российском приграничье стало обледенение проезжей части. В сложной дорожной ситуации водитель бензовоза не сумел избежать столкновения с легковым автомобилем.

Трасса М10 заблокирована: затор на дороге достиг трёх километров. На место аварии прибыли спасатели и медики сразу двух стран.

24 ноября эта ситуация смоделирована, но на деле она более чем реальна. За ходом совместных учений МЧС России и Беларуси следили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Добриян, СТВ:

Серьёзная авария произошло на трассе М10 Гомель–граница Российской федерации. Столкнулись бензовоз и легковой автомобиль. В результате на международной трассе образовался затор и разлив нефтепродуктов на обширной территории.

Специальная пенная подушка изолирует легковоспламеняющуюся жидкость и обеспечивает безопасность дальнейших спасательных работ.

Анатолий Долголевец, начальник Гомельского областного управления МЧС Республики Беларусь:

Ситуация очень серьёзная. Смоделировано ДТП с участием трёх машин. Мы задействуем весь спектр средств, которые у нас есть: химическая разведка, аварийно-спасательные инструменты, наши медики.

На место ДТП прибыло 10 единиц техники. Сигналы от очевидцев ЧС приняли диспетчеры сразу двух государств.

Совместными усилиями белорусские и российские спасатели извлекли из пострадавших автомобилей 6 человек. На всё ушли считанные минуты.

Александр Добриян:

С белорусами доводилось работать?

Константин Федосенко, старший инструктор-пожарный СПСЧ Брянск (Россия):

Нет, в первый раз.

Александр Добриян:

Как оцениваете?

Константин Федосенко:

Слаженные совместные действия. Они очень хорошо себя показали.

На крупных ДТП белорусским и российским спасателям вместе работать не доводилось.

Однако совместные действия в приграничной полосе по борьбе с пожарами в лесах и на торфяниках – их постоянная работа.

Вадим Уваркин начальник Главного управления МЧС России по Брянской области:

Каждое утро старший оперативный дежурный Главного управления МЧС России по Брянской области организует взаимодействие с оперативным дежурным МЧС по Гомельской области.

Характерные для нас риски – это лесные пожары, пожары на торфяниках, ДТП.

Договорились сегодня и о том, как действовать на случай зимней непогоды.