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Реконструкция битв Наполеновской войны Березина-2016 пройдет под Борисовом 26 и 27 ноября

24 ноября 2016 15:45
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Новости Беларуси. «Машина времени» на Брилевском поле. На выходных в Борисовском районе пройдет масштабная военно-историческая реконструкция «Березина-2016». 

Здесь развернется настоящая битва 1812 года. 

Фестиваль иллюстрируют события переправы Наполеона через Березину в белорусских деревнях Студенка и Брыли. Тогда, 204 года назад, российская императорская армия попыталась окружить французов и окончательно их уничтожить. 

Военно-исторический фестиваль, посвященный этому событию, приобрел международный статус. 

В 2016 году на Минщину также прибудут гости из ближнего и дальнего зарубежья, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

# общество # Военно-исторический клуб

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