Реконструкция битв Наполеновской войны Березина-2016 пройдет под Борисовом 26 и 27 ноября

Новости Беларуси. «Машина времени» на Брилевском поле. На выходных в Борисовском районе пройдет масштабная военно-историческая реконструкция «Березина-2016».

Здесь развернется настоящая битва 1812 года.

Фестиваль иллюстрируют события переправы Наполеона через Березину в белорусских деревнях Студенка и Брыли. Тогда, 204 года назад, российская императорская армия попыталась окружить французов и окончательно их уничтожить.

Военно-исторический фестиваль, посвященный этому событию, приобрел международный статус.

В 2016 году на Минщину также прибудут гости из ближнего и дальнего зарубежья, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.