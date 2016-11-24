В Слуцке выставляется частная коллекция декоративно-прикладного искусства Дагестана

Новости Беларуси. «Гордость и величие горцев» могут наблюдать посетители Слуцкой галереи искусств имени Владимира Садина.

Выставка посвящена декоративно-прикладному искусству Дагестана.

Почти 250 экспонатов: ковры ручной работы, холодное оружие – кинжалы, сабли, ножи, а так же женские ювелирные украшения, посуда XVIII-XX веков, шкуры животных, мужская национальная одежда.

Все вещи – из частной коллекции.

Познакомиться с экспозицией можно будет еще в течение двух месяцев.

Выставка работает до конца января.

И уже полюбилась случчанам, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Павел Мороз, научный сотрудник Слуцкого краеведческого музея:

Мы позволяем сфотографироваться. Если посмотреть дальше, там манекен стоит – в бурке, папахе. Мы даем примерить папаху, бурку, рог в руки взять. К нам сразу пришли две группы детей из одной школы, потом они рассказали своим друзьям, и теперь еще три группы придет. Так распростаняется молва о нашей выставке. Я надеюсь, что скоро придет много людей.