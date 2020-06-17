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Почему во время пандемии мы резко снизили потребление сахара?

17 июня 2020 18:45
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Новости мира. Коронавирус сделал то, что долгие годы безуспешно пытались сделать правительства и органы здравоохранения многих стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пандемия вызвала внезапное снижение потребительского спроса на продукты с высоким содержанием сахара.

Происходит это впервые за четыре десятилетия по причине глобального закрытия заведений общепита, спортивных арен и кинотеатров. Оказывается, газировку и другие сладости мы больше всего потребляем вне дома. Специалисты подсчитали, что в этом сезоне потребление сахара потеряет больше 1 % и снизится до 170 миллионов тонн. По их утверждению, кризис уже уничтожил большую часть прогнозируемого на 2020 год роста потребления, и потери могут значительно увеличиться.

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# Коронавирус # общество # Сергей Савицкий

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