Новости экономики за 17.06.2020

Новости Беларуси. Как белорусские банки поддерживают своих клиентов, попавших в затруднительное положение? Сколько денег мы уже потратили в 2020 году и почему снизился спрос на продукты с высоким содержанием сахара? Деловые новости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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