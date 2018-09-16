«Бытовые вещи, простые вещи, по правде, больше волнуют людей»: Мамонтов о популярности видеоблогеров

Новости Беларуси. Почему так популярны видеоблогеры? Об этом в программе «Неделя» Ольга Коршун поговорила с российским журналистом Владимиром Мамонтовым.
Ольга Коршун, СТВ:
Согласитесь, сегодня видеоблогеры зарабатывают миллионы, миллионы их смотрят. Почему так растет их популярность?
Владимир Мамонтов, председатель совета директоров газеты «Комсомольская правда», генеральный директор радиостанции «Говорит Москва»:
Мы живем в эпоху, когда некоторые бытовые вещи, простые вещи – открытые консервные банки, неожиданное поведение кота и так далее – по правде, больше волнуют людей. Подлинный интерес читателя – это не значит, что он какой-то мелкий обязательно, какой-то котик и так далее. Это может быть высокая политика.
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