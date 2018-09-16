«Бытовые вещи, простые вещи, по правде, больше волнуют людей»: Мамонтов о популярности видеоблогеров

Новости Беларуси. Почему так популярны видеоблогеры? Об этом в программе «Неделя» Ольга Коршун поговорила с российским журналистом Владимиром Мамонтовым.

Ольга Коршун, СТВ:

Согласитесь, сегодня видеоблогеры зарабатывают миллионы, миллионы их смотрят. Почему так растет их популярность?