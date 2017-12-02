Ямка на ямке и нет тротуаров: в центре Могилева водители ездят по дороге, которую не ремонтировали 30 лет

Новости Беларуси. Бездорожье почти в центре города. Жители частного сектора Могилева обратились на «Горячую линию» СТВ с наболевшей проблемой – плачевное состояние улицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ремонта здесь не было более 30 лет. Водители ездят словно по стиральной доске, а пешеходы вынуждены ходить в резиновых сапогах. После многочисленных обращений и, наконец, сигнала на телевидение, коммунальщики пообещали решить проблему.

Юрий Прокопенко, СТВ:

Протяжённость этого переулка около километра. Чтобы добраться до цивилизации, так называют местные жители остальную часть города, нужно внимательно смотреть под ноги. Оставить обувь сухой здесь практически невозможно.

Первый Томский переулок расположен сравнительно недалеко от центра Могилева - три остановки на общественном транспорте. Когда-то в 70 здесь лежал асфальт и даже ходили городские автобусы. Но с тех пор от дороги осталось лишь название.

Алеся Спичакова, житель Могилёва:

Один плюс в этой дороге, что Богдан засыпает, когда выходишь с ним на прогулку. И если не заснёт, то думаешь – упадёт он или не упадёт.

Ямка на ямке. Дорога не выдерживает критики не только в слякоть – круглый год. Валерий Архипов больше трёх километров в час здесь не разгоняется. Машину жалко.

Валерий Архипов, житель Могилёва:

И вот на этом километре дороги разбивается очень подвеска. Меняю подвеску почти в полгода раз.

Инна Малахова, житель Могилёва:

Здесь нет тротуаров. Невозможно пройти ни в поликлинику, ни в магазин, ни ребёнка в детский сад отвести. Дети, можно сказать, ходят беспризорно по лужам. Обувь выходит из строя. Не хватает на сезон. Это все стоит денег, и мы устали обращаться к властям, которые могли бы нам каким-то способом помочь.

На этом переулке проживает более ста человек – молодые семьи с детьми, пенсионеры. Они не первый год пишут в горисполком коллективные обращения – сделайте дорогу. Ведь на соседних улицах асфальт лежит и тротуары есть. Накормив людей завтраками теперь власти обещают на обед недоваренный суп. Дорогу просто засыпят асфальтогранулятом.

Дмитрий Бирюков, и.о. директора Могилёвского дорожно-мостового предприятия:

В течение зимы будет проводится профилировка, для того чтобы обеспечить проход людей и проезд транспорта. На следующий год при формировании планов по текущему ремонту уличного дорожного покрытия на 18 год, эта улица будет включена в план по подсыпке асвальтогранулятом.