Почему весенний пал травы – опасная и бесполезная идея? Отправились в рейд со спасателями

Новости Беларуси. В Минской области с начала года произошло 375 возгораний сухой растительности, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Обошлось без жертв. Но чтобы предупредить чрезвычайные ситуации, спасатели в очередной раз направились в рейды. Во время беседы напоминают, чем опасны весенние палы сухой травы.

Вручу вам такую памятку, где расписаны правила, которые в быту должны соблюдать и выполнять, придерживаться их. Держите.

Палы не приносят никакой пользы, однако люди каждый год бросают спичку, чтобы избавиться от прошлогоднего сухостоя. Так проще, думают. Выжигание сухой травы уничтожает растения, но делать это категорически запрещено по многим показателям. Но главное – безопасность.