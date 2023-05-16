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Почему весенний пал травы – опасная и бесполезная идея? Отправились в рейд со спасателями

16 мая 2023 14:26
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Новости Беларуси. В Минской области с начала года произошло 375 возгораний сухой растительности, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Обошлось без жертв. Но чтобы предупредить чрезвычайные ситуации, спасатели в очередной раз направились в рейды. Во время беседы напоминают, чем опасны весенние палы сухой травы.  

Услышали ли все – материал Марии Царикевич.  

Почему весенний пал травы – опасная и бесполезная идея? Отправились в рейд со спасателями-1

Вручу вам такую памятку, где расписаны правила, которые в быту должны соблюдать и выполнять, придерживаться их. Держите.  

Палы не приносят никакой пользы, однако люди каждый год бросают спичку, чтобы избавиться от прошлогоднего сухостоя. Так проще, думают. Выжигание сухой травы уничтожает растения, но делать это категорически запрещено по многим показателям. Но главное – безопасность.  

Почему весенний пал травы – опасная и бесполезная идея? Отправились в рейд со спасателями-4

Мария Царикевич, корреспондент:  
Сегодня сотрудники МЧС работали в деревне Бервищи. Проводили профилактику. Говорили о сжигании прошлогодней травы и листвы. И последствиях.  

Подробности в видео.  

# МЧС Беларуси # общество # Мария Царикевич # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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