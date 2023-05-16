В Узденской санаторной школе-интернате заложили сад памяти

Новости Беларуси. В Узденской государственной санаторной школе-интернате заложили сад памяти, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

27 миллионов погибших, граждан СССР – 27 деревьев. Это плодовые: яблони, сливы, груши. А еще кустарники: крыжовник, смородина. В закладке сада участвовало более 100 школьников. Кстати, некоторые ребята поделились своими семейными историями с отголоском в прошлое.

Ольга Липницкая, директор Узденской государственной санаторной школы-интерната:

Цель нашей акции – в память о всех погибших посадить деревья, помнить, беречь, сохранять нашу историю, передавать нашим потомкам. И самое главное, что в этой акции принимали участие все ребята нашей школы. 160 детей – с четвертого по восьмой классы.