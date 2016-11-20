Почему в современном мире карьерист уже не объект для сатиры и как люди «делают» себя сами

Новости Беларуси. Репортаж о людях, о которых говорят «они сами сделали себя». Начав когда-то собственное дело с нуля, сегодня уже они дают работу десяткам других. А еще они развеяли стереотип о том, что карьерист – это объект для сатиры. Вовсе нет, сегодня это, скорее, пример для подражания.

Алла Мытник, экономист по образованию, косметолог – по призванию. Несколько лет назад она решилась на «крутой» жизненный поворот. Говорит, «ждать у моря погоды» не привыкла. И теперь уверенно держит карьеру в собственных руках.

Алла Мытник, предприниматель:

Я всю жизнь работала. Иногда даже на нескольких работах. Понимая, что если сидишь, мало чего свалится с неба. Если ты здоров, счастлив, конечно, интересно развиваться, открывать в себе какие-то новые качества. Даже если это старая работа, попробуйте найти что-нибудь в ней что-то интересное. Найдите то, что вы делайте один и лучше всех.

А тем временем в деревне Лихосельцы кипела работа. На ногах Михаил Павлючек с самого раннего утра. Сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Зерно, картофель, клубника. Хозяйство в 70 гектаров требует и времени, и сил. Но, сквозь усталую улыбку фермер признается: своя ноша не тенят. Большой семейный бизнес начинался буквально «с клочка» земли.

Сегодня собственными силами семья уже не справляется – на уборку приглашают порядка 60 помощников.

Михаил Павлючик, фермер:

Начинали с 15 гектаров. «На тебе боже, что меня не гоже». Старики смеялись: сюда даже зайцы не ходят. Но мы были молодые – не боялись. За первый кредит купили трактор. Я даже не представляю себя в качестве какого-то наемного работника, чтобы мною командовали. Но как никак надо – значит, впрягаемся от темна до темна. Надо – мы можем позволить себе отдохнуть.

А вот Анастасия и Екатерина – бизнес-леди «по необходимости». Обе – мамы маленьких детей. Игровую комнату открыли, когда не смогли найти в городе развлечений для своих малышей. Спустя два года дело, которое начиналось «для себя», переросло в серьезный бизнес.

Анастасия Китель, предприниматель:

Плюс в том, что ты можешь сам регулировать свою зарплату. В школе получаешь оклад определенный и выше не будешь иметь. Здесь чем больше ты работаешь, чем больше придумываешь чего-то нового, тем больше будет твоя зарплата.

Екатерина Хомутова, предприниматель:

Мы друг у друга спрашиваем совета. Никто не кричит, что плане не выполнен, книжка не заполнена. Мы сами себе все делаем, сами себя ругаем, сами отгребаем и идем дальше.

От крестьянки – в столбовые дворянки. В советское время старуху упрекали в алчности, в наше, напротив, позавидовали бы стремительному взлету. Делать карьеру сегодня – один из главных жизненных приоритетов. Причем подъем по служебной лестнице необходимо начинать еще со студенческой скамьи.

Владимир Шимов, ректор Белорусского государственного экономического университета:

Молодежь сегодня на карьеру ориентирована достаточно сильно и мощно. И обусловлено это тем, что сегодня молодежь должна обеспечить себе жизнь сама. Купить и квартиру, и машину. Карьерный рост – это основа достижения этих благ.

В век информационных технологий требования к специалисту становятся выше. Багажом, полученным в вузе, уже не обойтись. Карьера – проект долгосрочный. Профессиональные коучи советуют иметь своеобразный бизнес-план и уже по нему покорять ступеньку за ступенькой.

Михаил Дернаковский, директор коучинг-центра:

Сначала просто сесть и определиться с теми позициями, которые человек хотел бы занять. Прописать это на листочке. Потом сверить свои ожидания с тем, что предлагает рынок. Как правило, любой карьерный рост зависит от двух факторов. Первый – профессионализм, который составляется из жестких и мягких (или просто коммуникативных) профессиональных навыков. Второй такой важный момент – лояльность организации, системы, в которой человек собирается работать. Естественно, если человек, придя в организацию, начинает в первую очередь думать о своих потребностях, отделяя потребности организации от себя, проявляя некоторый эгоизм, то он уже изначально ставит такой некоторый барьер между собой и организацией, в которой работает. И будь он даже семь пядей во лбу, очень хороший специалист, все равно, скорее всего, через какой-то промежуток времени он должен эту организацию покинуть.

Взять карьеру в свои руки либо же избрать служебную лестницу. Каким бы ни был путь, верное направление задают желание, мотивация и развитие.