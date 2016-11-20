Готовим тосты со свекольным песто, сельдью и грецким орехом

Алена Высоцкая, основатель кулинарной школы:

С вами Алена Высоцкая. И сегодня я хочу поговорить с вами о сельди. Настолько любимый в наших широтах еще с советских времен продукт, но традиционно используется почему-то либо в виде селедки под шубой, либо в виде просто сельди с луком и маслом. Но на самом деле, это настолько интересный продукт, из которого можно приготовить безумное количество вкусных интересных блюд, в том числе снабдив их интересной ресторанной подачей. Сегодня я готовлю тосты со свекольным песто, с сельдью и грецким орехом.

Олеся Сидукова, врач-гигиенист, старший преподаватель кафедры гигиены и медицинской экологии БелМАПО:

Сельдь очень легко усваивается нашим организмом. Это благоприятный источник полноценного белка. Но кроме этого это источник уникального жира. В чем же уникальность? Здесь содержится дакозагексаэновая полиненасыщенная кислота, которая относится к омега-3 классам. Она улучшает работу головного мозга и является профилактическим средством от атеросклероза. Она обязательно должна быть в питании у беременных женщин, а также рекомендуется детям и пожилым людям.

Алена Высоцкая, основатель кулинарной школы:

Итак, для свекольного песто я запекла предварительно свеклу и измельчила ее с помощью блендера. Вы можете ее просто отварить. Но запеченная свекла лучше будет держать форму и, мне кажется, она более ароматная. Сюда же отправляю грецкие орехи. Традиционно в песто кладут базилик, но в нашем варианте это будет укроп и петрушка. Отправляю зелень к свекле, и следующим туда отправится творожный сыр.

Тосты почти готовы, осталось порезать хлеб и подсушить его либо в духовке, либо на сковородке.

И финальный штрих сегодняшнего блюда – это селедка. Я использую «Матиас XXL отборный» от «Санта Бремор». Использую именно эту упаковку, поскольку здесь рыба достаточно крупная, действительно отборная, мне очень нравится работать с ней плотненькая, текстура ровная. Нарезая на самые мелкие кусочки, я вижу, что рыба не разваливается. Это один из вариантов. Другой вариант – вы можете использовать уже готовые кусочки. Я покажу вам два варианта подачи. Очень быстрый – это когда открыл упаковку и положил готовые кусочки, а второй вариант вы увидите чуть позже.

Олеся Сидукова, врач-гигиенист, старший преподаватель кафедры гигиены и медицинской экологии БелМАПО:

По рекомендации Всемирной организации здравоохранения, продукты из рыбы должны присутствовать на столе дважды в неделю.

Алена Высоцкая, основатель кулинарной школы:

Вот и все. Закуска из сельди готова. Она пригодится как для праздничного застолья, так и для быстрого ужина, и даже для воскресного завтрака. С вами была Алена Высоцкая. Приятного аппетита.