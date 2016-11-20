Улица Коллекторная в Минске: как она связана с пророком Моисеем, евреями, гетто и почему носит такое название

Улица Коллекторная, несмотря на такое индустриальное название, на самом деле одна из самых старинных улиц города. Она возникла еще в конце 60-х годов XIX века. В 1868 году на это место стали переносить старые иудейские могилы. В то время еврейские кладбища располагались на территории современного стадиона «Динамо», а город рос, его ограничивали железная дорога и другие улицы, и городские власти выделили эту территорию под кладбище.

Сергей Харевский, искусствовед, историк архитектуры:

Сюды былі паренесены многія старэйшыя надмагіллі. Вядомых Цадзікаў, Мудрацоў, Талмудзістаў, Рабінаў, заможных габрэяў. І гэтая вуліца, якая ўзнікла ўздоўж гэтых могілак, першапачадкова звалася Маісееўская. Да 1919 года ў гонар прарока Маісея.

С установлением советской власти эта улица стала называться Еврейской, так как вела к одноименному кладбищу и преимущественно была еврейским кварталом. Чудом здесь сохранились несколько зданий родом из той эпохи. Как, например, белый дом на углу Сухой и Коллекторной.

Еще в 1900-х годах здесь проживал известный в Минской губернии каменщик Беркович, который изготавливал надгробия и был хранителем еврейского кладбища. Рядом жила огородница Пелагея Казак и чиновник Либаво-Роменской железной дороги некий Кузьма Иванович. В интерьере сохранились следы от бывших печей, высокие потолки и подвалы. Уцелел по соседству и этот деревянный домик.

Сергей Харевский, искусствовед, историк архитектуры:

Дамок драўляны, якому больш за 150 гадоў, які фармальна ўнесены ў спік гісторыка-культурнай спадчыны, адзіны, які захаваўся тут з тых часоў. Усё там сапраўднае, пачынаючы ад скляпенняў, печы. XIX стагоддзя. Мне б хацелася бачыць, каб ён ўсё ж такі ацалеў, яго можна выкарыстаць як сувенірны кіёск. Але ён нам дае ўяўленне, якая ўся была тут забудова. І для нашых дзяцей, для нашых нашчадкаў гэта была бы такая красамоўная ілюстрацыя, як выглядаў тагачасны Менск.

До 1934 года улица называлась Еврейской, и кто бы мог подумать, что спустя 7 лет здесь на евреев наденут латы и будут расстреливать. Во время войны и событий холокоста эти дома оказались в границах Минского гетто, а в сторону улицы Обувной находилось «зондергетто», куда нацисты переселяли евреев из Восточной и Западной Европы.

Не было в зданиях ни окон, ни электричества. В день сухой паек – 150 граммов хлеба и 30 крупы. Женщины, старики, дети оставались в гетто, все остальные уходили в колонии, на работу. Этот дом – свидетель страшных событий. В годы войны в подвале и проемах стен здесь прятали маленьких детей. Тут размещался пункт по вывозу евреев на принудительные работы в страны Третьего рейха.

Сергей Харевский, искусствовед, историк архитектуры:

Гэтая тэрыторыя стала брацкай магілай для дзесятак тысячаў габрэяў, прывезеных сюды адмыслова з мэтай ліквідацыі з Чэхіі, Нямеччыны, Польшчы. Пры ўваходзе з боку вуліцы Сухой тут стаяла вялікая брама, якую знішчылі ў 1972 годзе, у часы Машэрава. Ужо ў 1990 годзе, у мяне за спіной, быў зроблены гэты стадыён для вучылішча мэбляроў. Зрылі вялікі пласт зямлі разам з косткамі.

Во времена гетто фашисты практически уничтожили былое еврейское кладбище, они соорудили здесь бассейн из мраморных плит. Сегодня на исторической территории раскинулся парк. Здесь находится могила жертв Минского гетто и увековечена память о них. Рядом с монументами – галерея чудом сохранившихся надгробных плит. Авторская работа Леонида Левина – мемориальные стол и стул.

На этом месте немцы выкопали около четырех котлованов, было ликвидировано более пяти тысяч человек. Об этом молчат сегодня списки погибших и кадры фотохроники.

Благодаря финансированию немецких властей этот белый дом в 2003 году удалось отстроить и разместить здесь историческую мастерскую-музей. А после войны в белом доме располагались и ЗАГС, и пошивочные цеха обувного завода.

И все же откуда у улицы, которая поднимается в гору, название Коллекторная?

Сергей Харевский, искусствовед, историк архитектуры:

У 1934 годзе напрыканцы гэтай вуліцы, на рагу з вуліцай Няміга, быў зроблены вялікі глыбокі калектар, калодзеж, які рэгуляваў рэчку Няміга. З таго часу ўжо больш не было тых славутых паводаў. У гонар вось гэтага важнага збудавання вуліцу пераназвалі ў Калектарную.

Кстати, коллектор существовал до середины 1950-х годов и потерял свое значение после того, как было заключено в трубу среднее течение Немиги.

Интересно другое – история построек. В здании «Минскгражданпроекта», где многие десятилетия решается облик нашего города, когда-то была редакция легендарного журнала «Архитектура и строительство Беларуси». Кроме того, фойе этого здания в 1987 году прославилось первой независимой выставкой художественного авангарда – Ассоциации творческой интеллигенции «Форма». Тогда это было ядро неформального движения в художественной жизни Беларуси. Художники искали новые возможности для самовыражения, чтобы «строить общество по аналогии с природой».

Сергей Харевский, искусствовед, историк архитектуры:

Гэта была знакавая выстава, якая ўвайшла ва ўсе аналы, энцыклапедыі авангарда, – «Выстава на Калекторнай». Другіх не было. Выстаўляліся такія славутыя сёння мастакі, як Артур Клінаў, Віктар Пятроў, Тодар Копша, Аляксей Жданаў. Выстава атрамылася вельмі цікавай, скандальнай. Хутка яе згарнулі. А сёння гэтых мастакоў выстаўляюць у салідных нашых музеях.

Коллекторная, 10, где сегодня находятся Министерство природы и Министерство юстиции, когда-то стало приютом для издательства комсомола и редакции известного для дошкольников журнала «Вясёлка», на котором выросло не одно поколение белорусов. Здесь можно было часто встретить наших писателей.

В теплое время года в этом скверике приятно прогуляться и полюбоваться на сохранившиеся старые тополя. И представить, что еще лет 10 назад Коллекторная была совершенно иная – с деревянными уютными домиками, типовой послевоенной застройкой и утопала в аромате садов.

Этот отреставрированный памятник архитектуры встречает нас в самом начале улицы. В свое время на первом этаже располагались мастерские, второй этаж был жилым. Когда-то со стороны дворика параллельно к нему примыкало еще одно трехэтажное здание с огромными балконами и окнами. Дома создали атмосферный дворик, овитый плющом и чудесными галереями. От большого города здесь было лишь эхо магистрали.

Сергей Харевский, искусствовед, историк архитектуры:

І вось гэты фрагменцік, які выступае, гэта тое, што засталося ад некалі вельмі імпазантнага, вялікага, трохпавярховага будынка з адным уласнікам. У комплексе гэтых будынкаў быў дом урачыстасцяў «Парыж» з вялікімі заламі, кавярнямі, сталовымі, дзе можна было прыняць сотні людзей, сабраць ва ўрачыстай зале.

Это место на Коллекторной сыграло важную роль в мировой политике. Неизвестно, как сложились бы история Израиля и еврейства, если бы в этом здании не произошел первый и последний легальный съезд сионистских организаций в Российской империи.

Сергей Харевский, искусствовед, историк архитектуры:

Сюды прыехалі і госці з іншых краёў Еўропы. Тут была ўтворана партыя «Працоўны сіён», якая паставіла сабе на мэту эміграцыю ў Палестыну і стварэнне габрэйскай дзяржавы.

Улица меняла свой облик и свое название, но старательно хранит память о делах минувших дней. Она, безусловно, заслуживает больше мемориальных знаков и табличек. Это могут быть обновленная брама в парке на Сухой, где раньше было еврейское кладбище, или инсталляция к 30-летию выставки авангарда. Все это может стать интересными пунктами для экскурсий по этой небольшой, но исторически важной для нас улицы, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.