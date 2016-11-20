Несмотря на тонкий лед, рыбаки-экстремали Могилева уже вышли на водоемы

Новости Беларуси. Хобби на грани фола. С появлением первого льда на водоемы вышли рыбаки-любители. Предупреждения работников ОСВОДа не действуют. Охотники за большим клевом забывают, что такая рыбалка может оказаться последней.

Фатинская затока в Могилеве. На льду около полусотни рыбаков. Здесь не только взрослые, но и дети. Эти школьники тоже на водоеме. Алгебре и географии предпочли ноябрьский клев.

Школьник:

Толстый, вроде, лед. Рыбаки сказали, что толстый.

Место для отхода на первый лед здесь всего одно, и то условно безопасное. На этой затоке лед установился частично. Где-то он есть, но уже через два-три метра его может и не быть. Особая опасность – возле берега. Это даже не лед, а больше ловушка для рыбаков-экстремалов.

Прочный ледостав не успел сформироваться из-за перепадов температур – особенности нынешнего ноября. Максимальная толщина льда здесь всего 5-6 сантиметров – это меньше безопасной нормы. Так что эти рыбаки ходят по тонкому льду, причем в обоих смыслах.

Чтобы предупредить рыбаков, ОСВОДовец Николай Луганцов несколько раз за день выходит на лед. Водолазный костюм одевает на всякий случай. Такой, как этот. Ближе к берегу лед оказался слишком тонким.

Василий Баронник, начальник маневренно-поисковой группы Могилевской областной организации ОСВОД:

Доставали на Чигиринском водохранилище, провалились одновременно три рыбака. Подняли на поверхность, посмотрели на количество улова. Три рыбешки небольшие. Я считаю, что этот улов не стоит трех человеческих жизней.

По прогнозам, в ближайшие дни лед толще не станет. Оттепель берет свое. Выйти на водоем – это как сыграть в русскую рулетку: может повезти, а может и нет.