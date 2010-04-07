Мингорисполком: Мы рекомендуем минчанам становится на очередь в детский сад со дня рождения ребенка

В гостях у программы «Большой город» заместитель председателя Мингорисполкома Михаил Титенков. Разговор пойдет об образовании, досуге детей и молодежи, а также развитии талантов и заботе о здоровье.

Екатерина Забенько: Поговорим о проблемах самых маленьких минчан. К нам на горячую линию все чаще поступают звонки о том, что устроить ребенка в детский сад — большая проблема. К сожалению, эти факты подтверждаются.

Михаил Сергеевич! Во всех ли районах существует такая проблема — записаться в очередь на детский сад? Это связано с массовым строительством жилья или же это последствие демографического бума?

Михаил Титенков: Управление образования располагает цивилизованными методами ликвидации этой очереди. Мы рекомендуем минчанам становится на очередь в детский сад со дня рождения ребенка. Тогда власти района и города смогут эффективней решать эту проблему.

В Минске последние четыре года наблюдался значительный естественный прирост населения. В каждый из этих годов рождается на три тысячи детей больше, чем в предыдущем. Нужно построить 15 садов, но мы пока к этому не готовы.

Родители хотят, чтобы детский сад, в который ходит их ребенок, находился прямо под окнами — и это нормально. Уже сделано поручение Комитету образования проработать этот вопрос.

Когда садика нет рядом, родители готовы возить детей в сады, которые находятся подальше. А ведь можно было бы организовать автобусные рейсы: автобус с воспитателем приезжает во двор, а вечером мама сама забирает своего ребенка из детского сада. Я думаю, что мы эту практику внедрим.

В прошлом году мы построили пять садов, в этом году тоже планируется строительство пяти садов. Тогда как 3-4 года назад строился 1-2 сад в течение этого года. Данную проблему мы обязательно будем решать. Для минчан это дело просто времени.

Екатерина Забенько: Когда мы смотрели сюжет, Вы высказали такую реплику (цитирую): «Современный детский садик — это просто прелесть!»

Михаил Титенков: Да, действительно, там все продумано: бассейн (если он есть), игровая комната, спальня. А когда воспитатель еще и с душой относится к своей работе, то он формирует характер группы.