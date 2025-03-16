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Латвия прекратила принимать транспорт в пункте пропуска «Григоровщина» – ГТК

16 марта 2025 13:44
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Латвийская сторона прекратила принимать транспорт в пункте пропуска «Григоровщина» – единственном погранпереходе между нашими странами. Об этом сообщает Государственный таможенный комитет, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Латвия прекратила принимать транспорт в пункте пропуска «Григоровщина» – ГТК-2

Сопредельная сторона остановила оформление грузовых и легковых авто в два часа дня. Движение транспорта остановлено как на въезд в Беларусь, так и на выезд из страны. Выставлены специальные заградительные щиты. Сейчас очередей из авто на направлении не наблюдается. Вместе с тем сложившаяся ситуация может спровоцировать обратную картину, отметили в ГТК. О возобновлении движения будет сообщено дополнительно.

# Граница

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