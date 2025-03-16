Латвия прекратила принимать транспорт в пункте пропуска «Григоровщина» – ГТК

Сопредельная сторона остановила оформление грузовых и легковых авто в два часа дня. Движение транспорта остановлено как на въезд в Беларусь, так и на выезд из страны. Выставлены специальные заградительные щиты. Сейчас очередей из авто на направлении не наблюдается. Вместе с тем сложившаяся ситуация может спровоцировать обратную картину, отметили в ГТК. О возобновлении движения будет сообщено дополнительно.