Латвия прекратила принимать транспорт в пункте пропуска «Григоровщина» – ГТК

Латвийская сторона прекратила принимать транспорт в пункте пропуска «Григоровщина» – единственном погранпереходе между нашими странами. Об этом сообщает Государственный таможенный комитет, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Латвийская сторона прекратила принимать транспорт в пункте пропуска «Григоровщина» – единственном погранпереходе между нашими странами. Об этом сообщает Государственный таможенный комитет, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сопредельная сторона остановила оформление грузовых и легковых авто в два часа дня. Движение транспорта остановлено как на въезд в Беларусь, так и на выезд из страны. Выставлены специальные заградительные щиты. Сейчас очередей из авто на направлении не наблюдается. Вместе с тем сложившаяся ситуация может спровоцировать обратную картину, отметили в ГТК. О возобновлении движения будет сообщено дополнительно.