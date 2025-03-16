Тайно сделал ножницы в кузне и помог сбежать другим военнопленным. «Незабытые истории»

Трагедия Великой Отечественной. Нет ни одной белорусской семьи, которой бы ни коснулась война. Подвиг каждого, кто встал на борьбу с фашизмом, не имеет срока давности. Память нетленна. В год 80-летия Великой Победы телеканал СТВ собрал летописи из личных семейных историй.

Чернявский Петр Иванович родился 10 мая 1918 года в деревне Бадени Мядельского района Минской области. 5 мая 1941-го Петра Ивановича призвали на срочную военную службу. Так он оказался в городе Воронеже. А совсем скоро началась война.

Артиллерийский полк направили на фронт. Присягу на верность Родине Петр Иванович принимал в походе. Возле Брянска произошел кровопролитный бой. Силы оказались неравными. Многие, в том числе и Петр, попали в окружение, а потом во вражеский плен. Далее была принудительная работа. Петра отправили в кузню. Незаметно от конвоира он сделал себе ножницы, которыми разрезал колючую проволоку и вместе с другими военнопленными бросился бежать.

Следом за ними пустили собак. Во время побега у Петра расстегнулся ремень, но было не до него, Петр со всех ног бежал дальше. Собака, обнюхав потерянный ремень, схватила его зубами и побежала обратно. Это обстоятельство и стало спасительным.

После долгого блуждания по лесу Петр Иванович наткнулся на партизанский отряд 1-й Белорусской кавалерийской бригады. Там и продолжил воевать с немцами, выполняя различные задания. Когда командир отряда был ранен, Петру было приказано взять командование на себя. Задание было выполнено, а отряд спасен. Потом Петр был отправлен в Горьковскую область для продовольственного обеспечения фронта. Был награжден правительственными медалями и орденами.

Домой вернулся в сентябре 1945 года. Работал кузнецом, водителем в колхозе. Женился и 69 лет прожил в счастливом браке, родилась дочь, внучка и дождался правнуков. 9 Мая для Петра Ивановича был самым главным, самым радостным и самым счастливым днем в жизни.

Умер Петр Иванович в мае 2013 года в возрасте 95 лет, встретив и отметив свой великий праздник – День Победы!